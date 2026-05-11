Alcalde de Alicante destaca a Ballesta como "un caballero y un señor dentro y fuera de la política"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, tras visitar la capilla ardiente del regidor de Murcia, José Ballesta - EUROPA PRESS

MURCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha expresado su consternación por la muerte del regidor de Murcia, José Ballesta, a quien ha descrito como "un referente dentro de los alcaldes de España" y "un amigo de los de verdad, de los de corazón".

Tras visitar la capilla ardiente de José Ballesta, instalada en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, Barcala ha asegurado que "era un caballero y un señor, dentro y fuera de la política" y ha trasladado su más sentido pésame a la familia y a la ciudad de Murcia.

Barcala ha enfatizado que Murcia y Alicante mantienen una relación especial como "ciudades hermanas", y ha calificado estos momentos como "de suma tristeza".