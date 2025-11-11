El alcalde de San Javier pedirá explicaciones al Miteco sobre la gestión del post-trasvase durante la dana Alice

SAN JAVIER (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha anunciado que solicitará al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) una explicación sobre por qué las compuertas del canal post-trasvase no se abrieron cuando el agua estaba a punto de desbordarse durante la dana Alice el pasado octubre, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Luengo, que ha hecho balance de los efectos de la dana en el municipio, donde ocasionó daños estimados en 5.925.644 euros, según la valoración de los técnicos municipales, ha explicado que a las 23.00 horas del 10 de octubre ya se había comunicado oficialmente el desbordamiento en varias zonas de El Mirador, mientras que los vecinos alertaban de que las compuertas permanecían cerradas.

El alcalde ha indicado que trasladó esta situación de peligro al presidente de la Comunidad de Regantes, cuyo organismo colabora con el Miteco en la gestión del post-trasvase, "sin que se tomará ninguna decisión al respecto". Finalmente, "se produjo el desbordamiento provocando inundaciones y graves daños en explotaciones agrarias".

"Quiero saber si alguien ordenó que se mantuvieran cerradas, por qué no se gestionó el trasvase ante el inminente desbordamiento y por qué no se permitió que el agua saliera por los aliviaderos habilitados para ello", ha afirmado, tras añadir que desea conocer "si fue un decisión política con soporte técnico o una decisión exclusivamente política".

El regidor ha indicado que el temporal afectó a las playas, principalmente a las de Santiago de la Ribera, pero también de La Manga del Mar Menor, provocando daños por valor de 3,8 millones de euros. Por su parte, los daños en caminos y carreteras municipales se han cifrado en 1,3 millones y en parques y jardines en 309.000 euros.

A los daños provocados por las avenidas de agua, ha sumado el coste de afrontar 12 días sin agua potable por el corte del suministro por parte de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla al verse afectado el depósito que abastece a la zona, por un total de 465.644 euros invertidos en cubas de agua potable, aseos químicos y depósitos en colegios, entre otros.

Asimismo, los trabajos urgentes contratados a través de un decreto de emergencia para la limpieza, retirada de lodo, baldeos, escombros, enseres arrastrados, reparación de viales públicos, alcantarillado retirada de árboles o averías eléctricas, entre otros, ascendieron a 680.121.34 euros ya ejecutados.

Respecto al corte de suministro de agua potable por parte de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla al verse afectada la almenara de El Mirador, Luengo ha remarcado que las instalaciones dañadas de la MCT se encuentran en una rambla. "Nueve años después volvemos a estar en la misma situación", ha apuntado, en referencia a las inundaciones de 2016, cuando la misma almenara se vio afectada por la crecida de la rambla.

A este respecto, ha anunciado una petición al Miteco para que retire esas instalaciones del centro de la rambla a la que está expuesta, al margen de que se haga cargo de los gastos que esos cortes de agua potable y del suministro total ocasionaron a la Administración y a la población.

En este sentido, Luengo ha recordado que el Ayuntamiento ha acordado con Hidrogea descontar del próximo recibo los días en los que los vecinos no recibieron el suministro convenientemente.

Asimismo, ha informado de que un total de 304 personas han pasado por el punto de atención que habilitó el Ayuntamiento para asesorar y dar asistencia a los afectos para canalizar reclamaciones y ayudas disponibles.

En el capítulo de reclamaciones también se encuentra el organismo de Costas dependiente del Estado, competente para la regeneración de playas. "Necesitamos que el Estado nos ayude en las playas y no siga mirando para otro lado, solo se le pide que haga lo que ya hizo en los temporales de 2016 y 2019", ha dicho el alcalde, que ha lamentado que un mes después todavía no se haya actuado en este sentido.

RESCATES, ATENCIONES Y REALOJOS

Un tercio de las llamadas que recibió el '112' de la Región de Murcia con motivo de la dana Alice --en total, 370-- procedieron del municipio de San Javier.

Durante la noche del viernes 10 de octubre se realizaron 70 rescates y 36 personas tuvieron que ser realojadas en el polideportivo, de las que siete no pudieron volver a sus domicilios de manera inmediata. Protección Civil, por su parte, registró hasta 130 achiques de agua.

La Concejalía de Derechos Sociales y Familia intervino en 14 familias afectadas, proporcionándoles productos de primera necesidad y se contabilizaron 342 servicios asistenciales a personas mayores o vulnerables.

El alcalde ha agradecido la ayuda externa recibida desde la Comunidad, la Academia General del Aire y el Espaci (AGA) y otros ayuntamientos que aportaron recursos humanos y materiales para intervenir en las zonas más afectadas.

También ha destacado la aportación de maquinaria por parte de empresas de construcción y agrícolas, la labor prestada por Policía Local, Protección Civil y voluntarios del Banco del Tiempo, además de la población.

Ha vuelto reiterar la necesidad de construcción de diques de contención en la rambla de Cobatillas, que es la que descarga sus avenidas en el municipio, para tratar de ralentizar y frenar la velocidad con la que el agua baja hacia el mar.

Del mismo modo, ha señalado que hasta que llegó la avalancha de agua en la noche del viernes al sábado, las infraestructuras que se han construido en San Javier desde 2019, como los colectores Norte y Sur, la avenida Neptuno o las protecciones del colegio 'El Recuerdo', entre otros, "fueron suficientes para asumir la fuerte lluvia que cayó en el municipio, pero no pueden absorber lo que llueve 19 kilómetros arriba en Sierra de Escalona".

Luengo ha reiterado la "urgencia" de esas obras "que nos llevan prometiendo desde hace 9 años" y se mostró esperanzado que se cumple el último anuncio de una próxima licitación de las obras por parte del Ministerio.

Por último, ha mostrado su "compromiso" para "seguir combatiendo los efectos de estos episodios torrenciales en el municipio" y ha considerado necesario "seguir trabajando junto con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en nuevas inversiones que sigan aportando seguridad al municipio con más infraestructura hidráulica que debe ser el complemento a esos diques de contención".