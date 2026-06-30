La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, será la pregonera de las fiestas patronales del barrio de El Carmen

Presentación de las fiestas del barrio murciano El Carmen. - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, será la encargada de pronunciar el pregón de las fiestas patronales del barrio de El Carmen, que se celebrarán del 2 al 16 de julio, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

El pregón será este jueves, 2 de julio, en el Cuartel de Artillería, acto con el que se dará inicio a una programación festiva que incluye conciertos, folclore, espectáculos familiares, el Certamen Internacional de Tunas y actos religiosos en honor a la Virgen del Carmen.

Durante la presentación del programa, el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha señalado que "recuperar las verbenas con esas noches de conciertos y música en directo en el Jardín de Floridablanca supone devolver a los vecinos una tradición muy vinculada a la historia del barrio y seguir fortaleciendo unas fiestas emblemáticas para los murcianos y, en especial, para los vecinos del barrio de El Carmen".

Avilés ha añadido que "la programación vuelve a ofrecer propuestas para todos los públicos, con el objetivo de que las fiestas del Carmen sigan siendo uno de los grandes referentes del verano en Murcia".

PROGRAMACIÓN

El calendario de actividades comenzará este jueves, 2 de julio, en el Cuartel de Artillería con el pregón de la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y con el nombramiento, a título póstumo, del exalcalde José Ballesta como Carmelitano del Año y de Lorenza Lorca Guirao como Carmelitana del Año, según ha informado el Ayuntamiento.

Ese mismo día arrancará la XXX edición del Certamen Internacional de Tunas Barrio de El Carmen, que se celebrará hasta el 4 de julio con la participación de 12 tunas procedentes de España, Portugal, México, Puerto Rico, Chile y Colombia.

Tras el pregón, está prevista la retransmisión del encuentro del Mundial de Fútbol 2026 entre España y Austria.

La programación continuará con el X Festival de Folclore Barrio El Carmen, previsto para el 6 de julio, y el III Festival Intercultural Barrio El Carmen, el día 7, con la participación de agrupaciones de distintos países.

El 8 de julio actuará el grupo Tennessee dentro de su gira del 45 aniversario y, al día siguiente, se representará el espectáculo familiar 'Glubs', de Nacho Vilar.

También el 9 de julio regresarán las verbenas al Jardín de Floridablanca con la actuación del grupo 'La Década de tu Vida', mientras que el 10 de julio ofrecerá un concierto la Agrupación Musical Virgen de la Fuensanta.

Las actividades continuarán en el Jardín del Pintor Pedro Flores con un espectáculo infantil el 13 de julio y la retransmisión de las semifinales del Mundial de Fútbol los días 14 y 15.

Las fiestas concluirán el 16 de julio con la misa solemne en honor a la Virgen del Carmen y la tradicional procesión por las calles del barrio.