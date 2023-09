Los Alcázares acoge desde este viernes la primera Confluencia de Masas de Agua Europeas

MURCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Alcázares acoge desde este viernes y hasta el domingo la primera Confluencia de Masas de Agua Europeas, un encuentro que aúna a masas de agua de toda Europa para un intercambio internacional sobre la representación del agua en los ámbitos cultural, político y jurídico.

La Confluencia tiene lugar en la laguna salada española del Mar Menor, el primer ecosistema europeo al que se concede personalidad jurídica.

El evento está organizado por la Laguna de Venecia, representada por TBA21/Ocean Space, el Mar del Norte, representado por la Embajada del Mar del Norte -colectivo que aglutina a 16 cuerpos de agua europeos-, y el Mar Menor.

Los colectivos locales que acogen el evento son ILP Mar Menor, Ecologistas en Acción Región Murciana, Pacto por el Mar Menor, Banderas Negras y AMARME, y cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Los Alcázares.

Los problemas ambientales y sociales más acuciantes de la actualidad "son muy complejos y trascienden fronteras y especies. Sin embargo, aún hoy, siguen sin abordarse desde una perspectiva integral y holística que incluya los aspectos ecológicos, sociales, culturales y humanos a los que afectan", informa Ecologistas.

Y es que, destaca, "cuando un ecosistema es afectado o destruido, el responsable del impacto -ya sea administración, político, empresa o individuo- raramente es formalmente acusado de ello y, menos aún, cumple el principio de quien contamina, paga".

Los estados "sólo se rinden cuentas unos a otros, los políticos sólo a sus electores y los jefes de empresa sólo a sus accionistas. Una de las razones de esta falta de responsabilidad radica en que la vida no humana presente en cualquier ecosistema no está suficiente ni ineficazmente representada en las estructuras políticas, lo que pone en peligro por igual la vida de todos los seres, humanos y no humanos".

Esta edición de la Confluencia de Masas de Agua Europeas "es un primer paso para incluir en la agenda política europea esta crisis de representación de los ecosistemas en nuestra democracia y la consecuente impunidad de quienes son responsables de su destrucción".

Las aguas participantes son los ríos Akerselva (Noruega), Drina y Mlava (República de Serbia), Klarälven (Suecia), Loira (Francia), Sena (Francia), Ródano (Suiza), Spree (Alemania), Tajo (Portugal, y España), Moraca y Tara (Montenegro), y Vístula (Polonia), el Mar del Norte (Países Bajos), la Laguna de Venecia (Italia) y la laguna salada del Mar Menor (Región de Murcia).

El encuentro se inició simbólicamente el martes en Bruselas, con la lectura de un manifiesto colectivo frente al Parlamento Europeo. Este viernes y sábado tendrán lugar varios talleres exclusivos para las aguas participantes.

El domingo, a partir de las 12.00 horas en la Plaza del Espejo de Los Alcázares, habrá una performance para todos los públicos a cargo de Rivers Sisters -un colectivo de activistas y artistas que representan al río Vístula (Polonia)- y Amarme. La Confluencia termina con la firma de un documento de hermanamiento entre los ecosistemas participantes, que se incorporan así a la Alianza.