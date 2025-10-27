Alejandro Palomas conversa este lunes con lectores de la Red de Bibliotecas Municipales de Cartagena

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El escritor Alejandro Palomas conversa este lunes, 27 de octubre, con lectores de la Red de Bibliotecas Municipales de Cartagena. Se trata del XVI Encuentro de Tertulias de la Red, que arrancará a las 19.00 horas en la sala Isaac Peral de la Facultad de Ciencias de la Empresa (UPCT).

El evento, al que acudirá el concejal delegado de Cultura, Ignacio Jáudenes, cuenta con entrada libre hasta completar aforo, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El autor tendrá la oportunidad de compartir los detalles de su obra 'Un país con tu nombre'. En ella, Jon, cuidador de elefantes en el zoo, y Edith, viuda que vive con sus once gatos, son los únicos habitantes de una aldea abandonada. Vecinos solitarios primero y ahora buenos amigos, no imaginan que la noche en que la veleta del viejo campanario gira sobre sí misma, el ojo del tiempo se posa sobre la aldea y la vida de ambos está a punto de girar con ella.

La llegada de la primavera trae consigo una inesperada decisión por parte de la dirección del zoo, a la que se suma un perturbador anuncio: el Ayuntamiento al que pertenece la aldea restaurará la casona en ruinas del lago para convertirla en hotel rural. La doble noticia cambiará de golpe las vidas de Jon y Edith, empujándolos a dar un paso hasta entonces tímidamente contemplado.

ALEJANDRO PALOMAS

Alejandro Palomas (Barcelona, 1967) es licenciado en Filología Inglesa y tiene un máster en poética por el New College de California. Ha compaginado la escritura de ficción con la poesía y la traducción de importantes autores.

Como novelista es autor de 'Una madre', 'Un perro', 'Un amor' (Premio Nadal 2018) y 'Una vida', la serie de novelas protagonizadas por Amalia con las que retrata a una familia que ha enamorado a miles de lectores. Es autor también de obras como 'El alma del mundo' o 'El tiempo que nos une', del testimonio 'Esto no se dice' y de la novela juvenil 'El día que mi hermana quiso volar'. En 2016, su novela 'Un hijo' recibió el Premio Nacional de Literatura Juvenil. Su obra, llevada al teatro y próximamente al cine, ha sido traducida a más de veinte lenguas.

Todas las actividades organizadas por la Red de Bibliotecas Municipales de Cartagena, tanto las destinadas al público adulto, como a los más pequeños de la casa, están disponibles en la web www.bibliotecas.cartagena.es