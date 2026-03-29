Alumnos del CIFP Politécnico de Cartagena diseñan un banco de pruebas para drones

Alumnos trabajando en los ensayos de drones. - CARM

MURCIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 65 alumnos del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Politécnico de Cartagena trabajan en el diseño de un banco de pruebas para poder examinar, de forma segura para las personas y los equipos, distintos prototipos de drones.

Esta iniciativa se enmarca en los proyectos de innovación educativa que cada año proponen los centros educativos a la Consejería de Educación y Formación Profesional. El consejero Víctor Marín explicó que "se trata de un proyecto con un fuerte carácter interdisciplinar en el que participan alumnos con distintos niveles y familias profesionales como el curso de especialización en drones, los grados superiores de mantenimiento electrónico y mecánica industrial, así como el grado medio de mantenimiento de electromecánica".

El proyecto, coordinado por el profesor Carlos Bornay y en el que participan cuatro docentes, busca permitir un vuelo seguro y controlado de estos drones para analizar su comportamiento y corregir posibles desviaciones. Además, el sistema permitirá realizar pruebas introduciendo perturbaciones controladas para estudiar la respuesta del dron en diversas condiciones atmosféricas reales.

Actualmente, el banco de pruebas se encuentra en fase de diseño. Se están definiendo los parámetros a monitorizar durante los ensayos, así como en el modelado en tres dimensiones del conjunto, diseño de sus piezas y planos de fabricación del banco de pruebas. En próximos meses está prevista la adquisición de materiales y fabricación de componentes no normalizados, montaje del banco didáctico y realización de las primeras pruebas con drones.

Este tipo de formación práctica, recordó Marín, "permiten a los estudiantes adquirir una formación en el montaje, reparación y modificación de drones, lo que implica la realización de pruebas de vuelo con prototipos que pueden presentar un comportamiento impredecible, de ahí que sea tan necesario contar con proyectos de innovación como este".

Los centros de la Región desarrollan este curso 67 proyectos de innovación educativa, con un incremento del diez por ciento respecto al curso anterior. Un total de 540 docentes están implicados en estos proyectos, lo que refuerza el compromiso creciente del profesorado con la mejora de la práctica docente.