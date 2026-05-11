AMEFMUR lamenta el fallecimiento del alcalde de Murcia, José Ballesta, y destaca su apoyo a la empresa familiar

MURCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Murciana de la Empresa Familiar (AMEFMUR) ha lamentado "profundamente" el fallecimiento del alcalde de Murcia, José Ballesta, y ha trasladado sus condolencias a su familia, amigos, compañeros de la Corporación municipal y al conjunto de la sociedad.

La entidad se ha sumado a las muestras de pesar por la pérdida de una "figura clave" de la vida pública regional y ha destacado "su vocación de servicio, su responsabilidad institucional y su entrega a Murcia y a sus ciudadanos".

AMEFMUR ha reconocido también "su cercanía y su apoyo al tejido empresarial familiar, pieza esencial de la economía local y regional, así como a la propia asociación".

"José Ballesta deja una trayectoria de servicio público marcada por el compromiso con su tierra, la cercanía, la generosidad y la búsqueda permanente de la excelencia", ha señalado el presidente de AMEFMUR, José María Tortosa.

"Todas las empresas familiares de la Región agradecemos su respaldo a AMEFMUR y a las iniciativas impulsadas para favorecer el relevo generacional, la competitividad y el arraigo de las compañías del municipio. Nos sumamos al dolor de los vecinos de Murcia", ha agregado.