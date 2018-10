Del Amor recuerda a Ribera la Ley del Memorándum y sostiene que "no tiene sentido jugar con fantasmas del pasado"

Publicado 08/08/2018 14:32:27 CET

Anuncia que el Gobierno regional pondrá las medidas jurídicas oportunas "para defendernos"

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel Del Amor, ha querido recordar este miércoles a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la Ley del Memorándum, por la que "estamos en Nivel 2 y nos corresponderían 38 hectómetros cúbicos" desde el Tajo al Segura.

Así se ha pronunciado ante el hecho de que la ministra no haya autorizado todavía, a 8 de agosto, un nuevo trasvase, defendiendo que "no tiene sentido jugar con fantasmas del pasado". Parece que la ministra "no tiene en cuenta a los regantes de la Región; estamos en sequía y las necesidades son máximas", ha subrayado.

Tras una reunión informal con organizaciones agrarias, el consejero ha manifestado a que "no vemos justificación alguna a lo que está pasando; tenemos claro que estamos en Nivel 2" por lo que, ha anunciado, "vamos a poner las medidas jurídicas oportunas para defendernos".

Según el consejero, "no hay que determinar cuánto hay que trasvasar, son 38 hectómetros cúbicos clarísimos", es más, "deberíamos los siguientes tres meses como se ha venido haciendo con el gobierno anterior", ha continuado.

Del Amor defiende así que "no tiene sentido que ahora se pidan esos datos", y asegura que pedirán el acta, "esto suena a otra cosa, hay una ley clara y no tiene sentido que ahora nos dediquemos a jugar a sacar fantasmas del pasado".

El consejero ha recordado, en este sentido, que son más de 300.000 personas las que viven en la Región de Murcia del agua del trasvase, "que agradecemos y pagamos a la cuenca cedente", así que "nos olvidamos de demagogias, nos dedicamos a trabajar y que haya un progreso; no tiene sentido generar ahora estas tensiones", ha criticado.

Al respecto, Del Amor ha recordado que un gobierno "tiene que trabajar por solucionar los problemas de todos", ha comunicado que pedirán el acta de la reunión de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura del pasado jueves, y que, al parecer, volverá a reunirse este jueves, "porque no tenemos otra información; no entendemos por qué nos ponen en el furgón de cola".