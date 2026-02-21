Amplían un 25% el catálogo de montes públicos disponibles para proyectos de compensación de emisiones

El consejero Juan María Vázquez firma el convenio con el consejero ejecutivo del Consejo Rector de Cajamar, Bartolomé Viúdez, ante la presencia de la directora territorial en la Región, María Dolores Pagán, y la secretaria autonómica, María Cruz Ferreira - CARM

MURCIA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha ampliado en un 25 por ciento el catálogo de superficies forestales de titularidad pública disponibles para ejecutar proyectos de compensación de emisiones y mejora forestal, tras publicarse hoy en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) la Resolución de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática por la que se incorpora El Madroño y Los Alhagueces, en el término municipal de Lorca, con 222,39 hectáreas.

Con esta incorporación, se pasa de 639,12 a 861,51 hectáreas. El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, subrayó que esta ampliación "supone un paso importante para facilitar proyectos serios y medibles de absorción de dióxido de carbono en montes públicos, con garantías técnicas y con un enfoque claro de mejora del territorio".

El titular de Medio Ambiente hizo estas declaraciones durante la visita del consejero ejecutivo, Bartolomé Viúdez, y de la directora territorial de Cajamar, María Dolores Pagán, con quienes el Gobierno regional abordó la colaboración de la entidad en una actuación concreta de compensación de huella de carbono en este mismo enclave forestal.

Según explicó el consejero, "la neutralidad climática no se alcanza solo con buenas intenciones, se logra con planificación, con superficies disponibles y con proyectos de reforestación y mejora forestal que aporten beneficios ambientales reales, como protección del suelo, biodiversidad y resiliencia frente al cambio climático".

En este sentido, recordó que la Región de Murcia cuenta con un marco de acuerdos voluntarios para avanzar en neutralidad climática en el ámbito empresarial, que contempla expresamente la posibilidad de compensar emisiones a través de reforestación y mejora de masas forestales.

La ampliación del catálogo responde a la demanda creciente de suelo forestal público apto para este tipo de actuaciones, y refuerza las posibilidades de colaboración público-privada, especialmente en iniciativas vinculadas a la responsabilidad social corporativa.

El catálogo incorpora superficies donde pueden desarrollarse proyectos de reforestación y también actuaciones de mejora forestal, a través de selvicultura, restauración hidrológica o diversificación, de acuerdo con la planificación técnica de los montes.

Durante el encuentro, Cajamar confirmó su participación en una actuación de repoblación vinculada a la compensación de huella de carbono, que se desarrollará en una zona de intervención de 20 hectáreas dentro del Monte de Utilidad Pública número 226, propiedad de la Región de Murcia.

EL BOSQUE CAJAMAR

El proyecto, denominado El Bosque Cajamar, prevé una reforestación orientada a regenerar la cubierta arbórea y crear una masa forestal con función preferente protectora, con efectos directos en la reducción de erosión, la mejora del suelo y el refuerzo del valor paisajístico y ecológico del paraje.

El consejero señaló que "este tipo de iniciativas permiten que la inversión privada se traduzca en resultados tangibles sobre el terreno, con especies autóctonas, criterios de sostenibilidad y objetivos medibles de absorción de CO2, siempre bajo la supervisión y el rigor técnico de la administración forestal".

La actuación contempla una densidad objetivo de 900 pies por hectárea e incluye pino carrasco como especie principal, con especies acompañantes como acebuche y algarrobo, hasta alcanzar un total de 18.000 plantas.

Vázquez destacó también que la ampliación del catálogo "da más capacidad a la Región para ordenar estas colaboraciones, priorizar proyectos que aporten valor ambiental y asegurar que las actuaciones encajan en la planificación y necesidades de los montes públicos".

"Hoy damos una herramienta más, publicada y transparente, para que las empresas que quieran contribuir a la neutralidad climática puedan hacerlo con proyectos solventes, y a la vez mejorar nuestros espacios forestales", concluyó.

"La Región de Murcia seguirá impulsando, dentro de sus políticas de acción climática, iniciativas que permitan sumar a organizaciones y empresas a los objetivos de mitigación, mediante actuaciones de absorción y mejora forestal con impacto positivo en el territorio y en la biodiversidad", afirman desde el Gobierno regional.