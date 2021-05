Andoni Anséan pide a las administraciones actuar y afrontar la prevención del suicidio y no rehuirla como hasta ahora

Apuesta por estrategias de prevención integrales que tengan en cuenta al sector sanitario, al educativo, los medios de comunicación o la propia sociedad

El psicólogo y presidente de la Sociedad Española de Suicidología, Andoni Anséan, ha apostado por recordar a las administraciones el impacto social e individual, colectivo y personal que posee la morbimortalidad de la conducta suicida.

Por lo tanto, las administraciones deben actuar "en proporcionalidad a ella, afrontándola y no rehuyéndola como hasta ahora", según Anséan, que ofrecerá este viernes, de 16.00 a 20.00 horas, un curso online práctico de prevención del suicidio organizado por el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia (COP-RM).

Los objetivos de este curso son proporcionar una formación que dote a los participantes de una introducción a la suicidología, así como preparar a los participantes de conocimientos para poder llevar a cabo una buena evaluación del riesgo suicida.

También pretende dar a conocer las diferentes formas y servicios para llevar a cabo una intervención efectiva en la conducta suicida, así como hablar sobre la postvención y explicar las diferentes formas de intervención psicológica en este proceso.

"No se pueden prevenir todos los suicidios; como tampoco se pueden prevenir todas las muertes por cáncer o todos los accidentes de tráfico", reconoce Anséan. "Pero sí podemos intentarlo y, con ello, prevenir muertes evitables", añade.

Así, este psicólogo admite que ninguna intervención garantiza el éxito pero advierte que, "seguramente, la no intervención garantiza el fracaso" ya que "no podemos prevenir nada si nada hacemos".

Anséan reconoce que "no sabemos por qué se suicidan las personas; igual que no sabemos por qué se deprimen o por qué padecen cáncer", pero puntualiza que "eso no significa que no sepamos cómo prevenirla".

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN INTEGRALES

"Las estrategias de prevención son acciones planificadas en las que se define quién tiene que hacer el qué para abordar adecuadamente el riesgo suicida", tal y como ha afirmado este profesional.

En este sentido, ha afirmado que estas estrategias no sólo tienen que implicar al sector sanitario, sino también a otros agentes de prevención, como el sector educativo, el social, los medios de comunicación o la propia sociedad. Por eso, añade, son integrales y multisectoriales.

A su juicio, la sociedad debe ver la conducta suicida "como lo que es: un grave problema de salud pública que provoca un gran sufrimiento personal y colectivo". Actualmente, lamenta que "todo ello está invisibilizado, oculto a los ojos de la población (excepto, claro está, cuando aparece en tu círculo cercano)".

Así pues, cree que los medios de comunicación tienen un papel "fundamental" en esta "concienciación y sensibilización ciudadana".

Al ser preguntado por si todos los intentos de suicidio que se verbalizan lo son, o hay una instrumentalización para dramatizar ciertas situaciones, Anséan ha aclarado que todos los intentos "deben tomarse como llamadas de ayuda, no llamadas de atención". Y es que el hecho de que haya intentos con instrumentalización "no le quita riesgo letal", añade.

Respecto a los indicios para detectar posibles suicidas, Anséan ha explicado que no hay una forma única de detectar el riesgo suicida. "Cada persona es un mundo y se expresa de manera totalmente diferente", ha añadido.

"Lo que suele haber en ellas es un cambio en la forma de comportarse o manifestarse", según este psicólogo, que apuesta por ello por "estar atentos a estos cambios y preguntar a la persona si ha pasado algo que le haya hecho cambiar". En cualquier caso, ha señalado que unas posibles señales de todo ello pueden consultarse en el enlace 'https://www.prevensuic.org/informaci%C3%B3n/se%C3%B1ales-de-...'

