ANPE Murcia exige una regulación urgente, reconocimiento y protección del profesorado en los viajes educativos

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MURCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

ANPE Murcia ha reclamado a la Consejería de Educación medidas que regulen y reconozcan la participación del profesorado en los viajes educativos. El sindicato de profesores considera "imprescindible" que se establezca una retribución específica para estas actividades y que sean consideradas "servicios extraordinarios". Asimismo, piden que se articulen mecanismos de compensación mediante la reducción de carga lectiva o la concesión de días de libre disposición.

Por otra parte, ANPE reclama un refuerzo de la protección jurídica del profesorado, de modo que se garantice la asistencia legal efectiva y una clara delimitación de sus responsabilidades. Además, piden que se implanten seguros específicos que cubran tanto la responsabilidad civil docente como cualquier incidencia que pueda afectar al alumnado o al propio profesorado acompañante, según han informado desde el sindicato.

Del mismo modo, han pedido a la Consejería de Educación que realice protocolos "claros y unificados" que regulen la organización de los viajes educativos en todos los centros de la Región de Murcia, así como la definición de procedimientos de actuación ante posibles emergencias. Además, han pedido que se incorpore personal sanitario en viajes con alumnado con problemas de salud o ciertas patologías.

Asimismo, han solicitado que se garantice que la participación del profesorado sea voluntaria sin que haya presiones organizativas y que se implante formación específica en ámbitos como primeros auxilios, gestión de emergencias y responsabilidad legal.

Por último, ANPE reclama que estas actividades tengan un reconocimiento profesional real dentro de la carrera docente, siendo valoradas como mérito en los procesos de movilidad, y que se abra de manera urgente una mesa de negociación en la Región de Murcia que permita establecer un marco normativo "específico, seguro y justo" para los viajes educativos.

ANPE ha señalado que la participación de los profesores "no cuenta con un respaldo normativo autonómico claro ni con reconocimiento económico o administrativo alguno" sino que solo cuentan con disposiciones generales y con la normativa interna de los propios centros. La Ley 1/2013 de Autoridad Docente de la Región de Murcia, han apuntado, reconoce al profesorado la condición de autoridad pública y garantiza su protección jurídica en el ejercicio de sus funciones, pero no establece un marco que delimite la responsabilidad docente en actividades que implican la atención continuada del alumnado fuera del centro educativo y durante las 24 horas del día.

"Esta situación genera una evidente inseguridad jurídica y supone una sobrecarga profesional que la Administración educativa regional no puede seguir ignorando", han afirmado desde el sindicato.

Por último, han apuntado que la normativa vigente en materia de indemnizaciones excluye estas actividades del concepto de comisión de servicio, lo que implica que el profesorado no percibe dietas ni compensaciones económicas, pese a la dedicación extraordinaria que conllevan estos desplazamientos.