Anse y WWF liberan 70 anguilas en el Mar Menor

Anguila - ANSE

MURCIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) y WWF, con la colaboración de la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar, han marcado y liberado 70 anguilas en el Mar Menor, en el marco del proyecto 'GePescArt-2', sobre la pesca artesanal en la gestión de humedales costeros y ampliación del conocimiento de la anguila y los mugílidos en el sureste ibérico.

Con esta actividad, las organizaciones esperan mejorar el conocimiento sobre la población de esta especie catalogada en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y que tiene en las lagunas y humedales costeros uno de los hábitats esenciales para su conservación, según informaron fuentes de Anse en un comunicado

Desde el inicio de esta nueva fase de trabajo de seguimiento de anguila a través del proyecto se ha procedido al marcaje y liberación de 985 anguilas con marcas tipo 'Anchor-tags' en lonja, de las que 13 poseen emisores de telemetría acústica, con el fin de comprobar su posible recaptura dentro de la laguna y las fechas de salida por los canales del Mar Menor en su viaje migratorio hacia el Atlántico.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático a través del Programa Pleamar, cofinanciado por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

'GePescArt-2' ha permitido marcar más de 1.011 ejemplares en el Mar Menor y los humedales del sur de Alicante. Las anguilas liberadas habían sido desembarcadas en la lonja de Lo Pagán el pasado 15 de enero, momento en que dio comienzo la veda de seis meses decretada por el Consejo General de Pesca del Mediterráneo (CGPM).

La información obtenida en las próximas semanas y meses, junto con los datos recopilados desde 2024 y en proyectos anteriores, permitirá conocer aspectos importantes en su ciclo de vida, como el momento en que inician su migración hacia el Mar de los Sargazos Y la importancia del Mar Menor en la conservación de la especie, así como evaluar la incidencia de la actividad pesquera sobre ella.

Entre 2020 y 2022, CGPM puso en marcha un programa de investigación integral sobre la especie en nueve países del mediterráneo cuyos resultados se publicaron en el informe 'European eel in the Mediterranean Sea', que señala la importancia de las lagunas para esta especie.

SOBRE LA ANGUILA EUROPEA

La población de la anguila europea (Anguilla anguilla) estaba distribuida por todo el continente europeo y en el mar Mediterráneo a principios del siglo pasado. Sin embargo, el descenso de su población ha mermado significativamente su presencia en los cauces fluviales y humedales del sureste ibérico, en algunos de ellos hasta su desaparición.

La fragmentación de los cauces fluviales y la degradación de sus hábitats, la presión pesquera, la llegada y competencia de especies exóticas invasoras y el cambio climático se encuentran entre las causas que podrían explicar su situación.

La situación crítica de la especie ha motivado que el International Council for the Exploration of the Sea (ICES) recomendara para 2026 la captura cero en todas sus fases de crecimiento y que, en el mar Mediterráneo en 2025, se prohibiese la captura de angulas y de anguilas por la pesca recreativa, así como se haya establecido un periodo de veda de seis meses para la pesca profesional por parte del Consejo General de Pesca del Mediterráneo (CGPM).

El proyecto, iniciado en 2024, tiene entre otros objetivos mejorar el conocimiento sobre la población de anguila europea presente en los humedales litorales de la Red Natura 2000 y los cauces del sureste ibérico, continuando con la actividad iniciada en 2017 por parte de Anse, a través de diferentes iniciativas del Programa Pleamar.

Desde entonces, se han prospectado todo tipo de cursos de agua para evaluar el estado de conservación y la presencia o ausencia de la especie, incluyendo en 2018-2019 el uso de dispositivos de telemetría acústica colocados en ejemplares adultos en el Mar Menor. Esta técnica permitió detectar el número de individuos y cuándo emprendían su migración, de más de 6.000 kilómetros, hacia el mar de los Sargazos, en el océano Atlántico.

Como novedad, 'GePescArt-2' ha incorporado un nuevo sistema de marcaje, denominado PIT, mediante el cual se han instalado 300 dispositivos. Estas etiquetas electrónicas de tamaño milimétrico se detectan y decodifican automáticamente 'in situ', evitando el uso de técnicas invasivas para los individuos durante la recuperación de datos.

Asimismo, el proyecto ha seguido utilizando los equipos de telemetría acústica en los humedales del sur de Alicante para comprender el movimiento de las anguilas dentro de estos espacios y en la red de canales y azarbes de la Vega Baja del Segura, lo que permitiría conocer las barreras físicas que pueden encontrarse y que limitarían sus movimientos de dispersión y migración.