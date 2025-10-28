Antelo respalda la salida de Vox del Gobierno de Yecla y acusa al PP local de "incumplimientos constantes"

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El presidente provincial de Vox y portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo, ha respaldado públicamente la decisión del grupo municipal de Vox Yecla de abandonar el Gobierno local junto al Partido Popular, al que ha acusado de "incumplimientos constantes" y de haber "traicionado los compromisos adquiridos con los vecinos".

Antelo ha explicado que era "perfectamente conocedor de la situación en Yecla, marcada por los incumplimientos constantes del PP, la falta de trabajo y de voluntad de cambio", y ha denunciado que "su única preocupación era cómo subir los impuestos en el próximo recibo". En este sentido, ha asegurado que el Partido Popular de Yecla "ha abrazado la Agenda 2030 y se ha posicionado con Izquierda Unida en contra de Vox, llegando incluso a criminalizarnos por lo ocurrido en Torre Pacheco, cuando lo que allí ha sucedido es responsabilidad directa tanto del PSOE como del PP, que son quienes han llenado de inmigración ilegal nuestras calles y los han financiado".

El dirigente regional ha defendido que dio su "apoyo absoluto al equipo de Vox Yecla", al que transmitió que "si estaban convencidos de que ese era el camino, contaban con mi respaldo, y hoy vuelvo a refrendar ese apoyo". Asimismo, ha insistido en que "la decisión es la correcta, porque nosotros no hemos venido a calentar ninguna silla, sino a defender principios y valores".

Antelo ha recordado que Vox firmó un acuerdo con el PP "siendo conscientes del peso que teníamos en el Gobierno, pero si no se cumple absolutamente nada, si dices que vas a bajar impuestos y lo único que haces es subirlos, nosotros no podemos seguir ahí". En su opinión, "mantenerse en ese Gobierno habría sido una estafa a nuestros votantes y a todos los ciudadanos de Yecla".

El líder de Vox en la Región de Murcia ha concluido felicitando al grupo municipal por su decisión y su coherencia: "Desde aquí quiero felicitar al equipo de Vox Yecla por su trabajo y por mantenerse firmes en la defensa de los principios que nos trajeron hasta aquí". Según ha dicho, el paso dado por los concejales yeclanos "demuestra que Vox es un partido con principios, que no se pliega ante la inacción ni ante las políticas que traicionan la palabra dada a los ciudadanos".