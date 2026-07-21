Antelo y Virginia Martínez condicionan su apoyo al decreto de vivienda a su tramitación como proyecto de ley - PRENSA ANTELO

MURCIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del Grupo Mixto en la Asamblea Regional José Ángel Antelo y Virginia Martínez han anunciado que este miércoles votarán a favor de la convalidación del decreto ley de vivienda del Gobierno regional, aunque exigirán su tramitación como proyecto de ley para incorporar modificaciones que, a su juicio, permitan facilitar la construcción de viviendas.

Justifican su apoyo al decreto por "responsabilidad" y por considerar que la Región de Murcia necesita medidas que incrementen la oferta de vivienda y faciliten el acceso a la misma, especialmente a jóvenes y familias.

Entre las modificaciones que planteará durante la tramitación parlamentaria, los diputados consideran prioritaria una reforma de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia (LOTURM) para que "todo el suelo sea urbanizable salvo el expresamente protegido".

A su vez, propondrán que la aprobación inicial de los planes generales permita ya conceder licencias urbanísticas y construir viviendas, sin esperar a la aprobación definitiva de estos instrumentos de planeamiento.

Antelo y Martínez han señalado que estas medidas buscan "eliminar burocracia y desbloquear el suelo para construir más y mejor", al considerar que los trámites administrativos retrasan la incorporación de nuevas viviendas al mercado.

Los diputados han defendido que la tramitación del decreto como proyecto de ley permitirá incorporar estas y otras modificaciones para dotar a la Región de Murcia de una legislación urbanística "más ágil" y adaptada a la demanda de vivienda.