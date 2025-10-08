Antelo (Vox), sobre el pseudomedio: "Allí donde está el socialismo, apesta a corrupción"

El presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo
Europa Press Murcia
Publicado: miércoles, 8 octubre 2025 16:59

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, ha afirmado tras darse a conocer que el PP pedirá al PSOE informes de las auditorias por las que pagó 160.000 euros a un 'pseudomedio' que esta es "la menor de sus fechorías".

Antelo ha apuntado que "el Partido Socialista es corrupción sistemática". "Con ellos no se puede pactar absolutamente nada", ha añadido.

Así, ha asegurado "hay que hacerles frente desde el ayuntamiento más pequeño hasta el Gobierno nacional, y también en Bruselas, donde por desgracia el PP gobierna con ellos".

