Antonio Montoya y Victoria Almagro se imponen en la I Navirun Santomera

Santomera vivió este domingo una fiesta del deporte con la celebración de la I Navirun Santomera, una carrera popular de 5 kilómetros - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

Santomera vivió este domingo una fiesta del deporte con la celebración de la I Navirun Santomera, una carrera popular de 5 kilómetros que reunió a corredores y familias en una mañana marcada por el buen ambiente y la participación de más 300 personas.

La prueba, organizada por el Club Atletismo Verna, se celebró este 11 de enero tras su aplazamiento el pasado 28 de diciembre a causa de las lluvias y las alertas meteorológicas. Con salida y meta en la calle La Gloria, junto a la plaza Borreguero Artés, el recorrido urbano constó de dos vueltas a un circuito de 2.500 metros y contó con cronometraje mediante dorsal-chip.

A las 10.00 horas se dio la salida a la carrera absoluta, mientras que, a partir de las 11.15 horas, tuvieron lugar las pruebas infantiles no competitivas, en las que niños y niñas de entre 0 y 14 años recibieron una medalla conmemorativa por su participación.

En la carrera absoluta, el triunfo en categoría masculina fue para Antonio Montoya Abellón, del Grupo Alcaraz, que cruzó la meta con un tiempo de 16:15. La segunda posición fue para Luis Francisco García Bernal, del Atletismo Alhama (16:44), mientras que el tercer puesto lo ocupó Santiago Bujeque Jiménez, también del Grupo Alcaraz (16:58).

En categoría femenina, la victoria fue para Victoria Almagro Pérez, con un tiempo de 19:59, seguida de Inmaculada Pérez Sánchez, del C.A. Santomera (20:11), y Patricia Nicolás Valera (20:23). La jornada incluyó también la prueba sub-18, sobre una distancia de 2.500 metros. En la clasificación masculina se impuso Mario Pesquer Calatayud, del ZO Sport, con un tiempo de 9:11, por delante de David Pacheco Cutillas (9:36) y Sami Meftah (9:41). En categoría femenina, las primeras posiciones fueron para Sara Abadía Gea (10:58) y Ainhoa Pesquer Calatayud, también del ZO Sport (11:12).

Todos los participantes recibieron una camiseta técnica conmemorativa y se entregaron trofeos y premios a los primeros clasificados de cada categoría, así como reconocimientos especiales a la clasificación general y a los corredores locales.

José Antonio Martínez, concejal de Deportes, valoró muy positivamente el desarrollo de esta primera edición de la Navirun, "que comienza a consolidarse como una cita deportiva pensada para disfrutar del atletismo en un ambiente saludable, familiar y festivo".