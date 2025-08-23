La app 'Tu Murcia' actualiza sus prestaciones e incluye un pluviómetro que informa en tiempo real a los ciudadanos

La aplicación móvil Tu Murcia, puesta en marcha por el Ayuntamiento de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Desde su puesta en marcha la app municipal 'Tu Murcia' no ha dejado de crecer y actualizarse, con el objetivo de prestar una información útil y de servicio al ciudadano y visitantes. La última funcionalidad que acaba de incorporarse es un sistema de información en tiempo real sobre la lluvia registrada en el municipio, gracias a los más de 30 pluviómetros instalados en distintos puntos del municipio.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha explicado que "a través de la app Tu Murcia podemos encontrar un Mapa interactivo con pluviómetros, en el que se muestran marcadores que indican la acumulación de lluvia en las últimas 24 horas". Además, cada marcador cambia de color según la intensidad de las precipitaciones diferenciándose si es leve, moderada o intensa, o si no hay lluvia.

Al pulsar sobre un punto del mapa, el usuario accede a una ficha con: nombre y localización del pluviómetro; nivel de lluvia detectado, con una descripción clara y visual; y datos acumulados de precipitación en diferentes intervalos de tiempo, hora a hora y hasta los últimos siete días.

INTERPRETACIÓN SENCILLA DE DATOS

Esta app se ha configurado desde el inicio para que sus servicios se presten de forma accesible para todos los usuarios. En esta línea, la nueva funcionalidad cuenta con iconos, colores y descripciones que permiten comprender de forma rápida la situación meteorológica.

La app clasifica la intensidad de la lluvia en: sin precipitación, lluvia leve, moderada e intensa. En definitiva, lo que pretende esta nueva funcionalidad es que se pueda conocer dónde y cuánto ha llovido en el municipio en las últimas horas o días, de una forma clara, visual y accesible.

Hay que recordar que la app 'Tu Murcia' es pionera al integrar el Ayuntamiento electrónico para realizar cualquier trámite desde el móvil, que aúna todos los portales municipales en una misma aplicación, y en donde se obtiene información en tiempo real sobre el transporte, aparcamientos, medio ambiente y otros datos de Murcia Smart City.

Con esta nueva herramienta "el Ayuntamiento cumple con el compromiso de accesibilidad, transparencia y calidad en los servicios digitales, donde la prioridad es ofrecer un servicio los 365 días del año, las 24 horas", destacan fuentes municipales.