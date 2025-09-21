La app Tu Murcia incorpora nuevas funciones para garantizar la accesibilidad de los usuarios

MURCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha incorporado nuevas funcionalidades de accesibilidad a la aplicación móvil Tu Murcia, con el fin de garantizar que cualquier ciudadano pueda utilizarla en igualdad de condiciones. Así, estas mejoras permiten que personas con discapacidad visual, auditiva o motora puedan navegar, realizar gestiones y acceder a los servicios municipales de forma sencilla y adaptada a sus necesidades.

La aplicación, diseñada para ser una herramienta cercana, útil y adaptada a la ciudadanía, ahora incluye las siguientes funcionalidades de accesibilidad: 'VoiceOver', que permite navegar por la aplicación mediante gestos, sistema braille o descripciones auditivas, lo que permite así una experiencia inclusiva a personas con discapacidad visual; o 'Control de voz', que facilita la interacción con la aplicación a través de la voz, permitiendo tocar, deslizar, escribir y realizar acciones sin necesidad de utilizar las manos.

Asimismo, incorpora la funcionalidad 'Texto más grande', que posibilita el aumento del tamaño del texto hasta más del 200 por ciento, adaptándose a las necesidades de personas con baja visión; 'Interfaz oscura', que aplica una paleta de colores oscuros en pantallas, menús y controles, lo que contribuye a reducir la fatiga ocular y mejora la experiencia de uso; o 'Diferenciar no solo con color', incorporando formas y textos como complemento o sustituto del color para identificar información clave, asegurando la comprensión incluso por personas con dificultades en la percepción cromática.

Por otro lado, está la opción de 'Contraste suficiente', que mejora el contraste entre texto, iconografía y fondo para garantizar una lectura clara y accesible en todo momento; y 'BeMyVega', integrando esta innovadora herramienta que añade una capa de accesibilidad personalizada a todas las páginas web municipales.

Así, incluye diferentes perfiles de accesibilidad, adaptada a epilepsia, aprendizaje, TDAH, dislexia y seis tipos de daltonismo, entre otras opciones, para mejorar la experiencia digital de quienes requieren apoyos adicionales.

"Incluyendo estas funcionalidades centradas en garantizar la accesibilidad de los usuarios del Ayuntamiento electrónico, reforzamos nuestro compromiso de acercar los servicios municipales a todos los murcianos, sin excepciones, porque la accesibilidad digital no es una opción, es un derecho. Con Tu Murcia, la tecnología se pone al servicio de todos, eliminando barreras y fomentando la participación activa de la ciudadanía", ha valorado el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

La aplicación Tu Murcia se encuentra disponible de manera gratuita en iOS y Android, y está concebida como una herramienta viva y en continua evolución, incorporando así nuevas mejoras de manera periódica para responder a las necesidades de la ciudadanía.

Otras de las distintas novedades que ha incluido en los últimos meses la aplicación móvil, destaca un innovador mapa que permite a los ciudadanos consultar, directamente desde sus dispositivos móviles, los niveles de polen en distintas zonas del municipio, con datos actualizados y clasificados por 15 tipos de alérgeno; una funcionalidad que identifica las fuentes bebedero distribuidas por todo el municipio; medidores de la calidad del aire y del ruido o la ubicación de los pipicanes.

Asimismo, durante la Feria de Muria, se incluyó la programación y un mapa con las ubicaciones, carta y reservas para los Huertos del Malecón.