La app 'Tu Murcia' lanza su versión 10.0 e integra más servicios, información en tiempo real y Sede Electrónica nativa

MURCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La última actualización de la app del Ayuntamientode Murcia ,'Tu Murcia', incluye información en tiempo real sobre el transporte público, ubicación de desfibriladores y farmacias de guardia, una sede nativa para hacer gestiones administrativas, compra directa de entradas para eventos culturales o localización de instalaciones deportivas.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha presentado la versión 10.0 del Ayuntamiento electrónico, que aborda mejoras en múltiples áreas del día a día, fruto de la 'escucha ciudadana' y recogiendo las sugerencias de los propios usuarios de la app.

En la presentación han participado, además, los ediles de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres; y de Deportes, Miguel Ángel Noguera, quienes han desgranado las innovaciones y mejoras en múltiples áreas del día a día que incluye la nueva versión de la plataforma, según han informado desde el Consistorio.

Actualmente, Tu Murcia cuenta con casi 23.178 usuarios activos. Desde su lanzamiento en septiembre de 2024, se han completado 36.500 descargas. Tu Murcia integra en una única plataforma los trámites administrativos municipales, información urbana en tiempo real y servicios digitales orientados a mejorar la calidad de vida de sus usuarios, según han señalado desde el Consistorio.

"Hemos puesto en marcha el primer Ayuntamiento electrónico, directamente en el bolsillo real de los ciudadanos. No se trata de una app, sino de una herramienta que permite ahorrar tiempo a los murcianos, que ya pueden realizar el 100% de los trámites desde sus dispositivos móviles, evitando colas y sin obligación de desplazamientos. Los ciudadanos ya no tienen que venir al Ayuntamiento, sino que es el Ayuntamiento el que va a ellos, en tiempo real", ha explicado Guillén.

De este modo, gracias al control biométrico y los más altos estándares de seguridad digital, la nueva actualización integra una Sede Electrónica nativa, que facilita la realización de trámites de principio a fin y acceder al historial ciudadano sin necesidad de pasar por un navegador web externo.

En cuanto a movilidad y transporte, la nueva actualización incluye una nueva pantalla de transporte público rediseñada para ser mucho más intuitiva. La interfaz cuenta con datos ampliados sobre rutas de autobuses urbanos e interurbanos, un mapa para descubrir paradas cercanas y permite consultar en tiempo real la llegada de los próximos autobuses urbanos e interurbanos. También se ha añadido la opción de agregar paradas a favoritos.

Por su parte, Miguel Ángel Noguera ha detallado la nueva pantalla exclusiva de Deportes que aglutina toda la información de forma rápida. En ella se pueden visualizar y buscar instalaciones en el municipio, recibir notificaciones de centros deportivos y piscinas, así como inscribirse en actividades deportivas mediante una sincronización directa con el portal de Deportes Murcia.

Otras áreas que integran información relevante en 'Tu Murcia' con esta nueva actualización de la app de Ayuntamiento electrónico son Bienestar Social y Salud. En este sentido, Pilar Torres ha presentado la nueva pantalla 'Salud', que recoge la localización rápida de farmacias (incluyendo las de guardia), centros de salud y hospitales con sus datos y horarios. Además, permite configurar, alertas de alergias para población sensible de forma totalmente privada y local en el dispositivo.

Asimismo, la edil ha presentado el mapa geolocalizado de desfibriladores ubicados en espacios públicos del municipio, que guía para realizar una RCP e integra llamadas de emergencia a través de Siri y Google.

"El objetivo de Tu Murcia es ofrecer un Ayuntamiento electrónico cercano, accesible y adaptado a cada ciudadano. Es una herramienta viva, diseñada por y para los murcianos, pensada para hacerles la vida más fácil y para que su voz se escuche más rápido y mejor", ha apuntado Guillén.

"Tu Murcia es un modelo de administración que cabe en el bolsillo y que responde a una premisa sencilla, casi obvia, pero durante mucho tiempo olvidada: es la administración la que debe adaptarse al ciudadano, y no al revés", ha señalado el teniente de alcalde de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente.

NOTIFICACIONES A LA CARTA, SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL Y 'MURCIMOJIS'

Además, los ediles han presentado otras mejoras transversales que fomentan la participación de los usuarios. En este sentido, el registro de Avisos e Ideas se ha rediseñado para ser mucho más sencillo e intuitivo, incorporando una trazabilidad que permite al usuario hacer un seguimiento en tiempo real del estado de su incidencia mediante notificaciones paso a paso.

Además, se ha implementado un sistema de 'Notificaciones a la carta', donde cada vecino elige si desea recibir alertas relacionadas con el tiempo meteorológico, noticias, eventos o tráfico. Como toque especial para los usuarios, la personalización del nuevo perfil incorpora los denominados 'Murcimojis', que permite a los ciudadanos crear avatares utilizando elementos icónicos de la gastronomía murciana, edificaciones de la ciudad, personajes e incluso los 'Murciinsectos'.

Además, la versión incluye una sección especial para la Semana Santa y las Fiestas de Primavera, permitiendo una nueva interacción directa de los ciudadanos durante su desarrollo.

La nueva actualización ya se encuentra disponible y desde el Ayuntamiento se invita a todos los murcianos a descargar o actualizar la aplicación hoy mismo para descubrir estas utilidades.