La aprobación del Decreto Ley de Vivienda Asequible aplica rebajas fiscales y reduce trámites

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, en la Asamblea Regional durante la convalidación del Decreto-ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional ha destacado que el Decreto Ley de Vivienda Asequible aprobado este miércoles por el Parlamento regional supondrá la aplicación de rebajas fiscales y una reducción de trámites para facilitar el acceso al hogar de jóvenes y familias en menos tiempo.

Así lo ha expuesto consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, que ha destacado que "el decreto ley sitúa a la Región de Murcia a la vanguardia nacional en políticas de vivienda".

"Esta nueva norma da una respuesta real a una necesidad urgente que combatirá el problema del acceso a la vivienda a través de medidas innovadoras en España para activar suelo, reducir plazos y aumentar la construcción de vivienda protegida", ha indicado el responsable regional.

Ha resaltado el espíritu de "diálogo y consenso" que ha caracterizado el diseño de esta normativa que está basada en menos burocracia, más incentivos a la vivienda protegida y una mejora calidad residencial con un marco jurídico que genere confianza.

Incorpora un conjunto de medidas innovadoras y de rápido impacto calificadas por el consejero como "herramientas útiles, eficaces y consensuadas, cuyo objetivo es el impulso inmediato de la oferta de vivienda, para atender la demanda social actual".

Entre los aspectos más innovadores, ha destacado la nueva figura de vivienda protegida. "La vivienda asequible de la Región es una nueva tipología que moderniza el concepto tradicional de la VPO, adaptándola a las necesidades actuales de nuestra sociedad, más flexible, capaz de ofrecer viviendas a precios limitados en menos tiempo, y que resulten accesibles para aquellos que necesitan un hogar".

MENOS BUROCRACIA y MÁS INCENTIVOS

El consejero ha explicado que la nueva norma se apoya en tres grandes pilares: "menos burocracia, es decir simplificación de trámites y reducción de plazos; más incentivos, primas de edificabilidad vanguardistas y rebajas fiscales; y mejor calidad residencial al apostar por viviendas con terrazas".

En materia de simplificación administrativa, el decreto declara urgentes todos los procedimientos vinculados a vivienda asequible e incorpora nuevas fórmulas de tramitación, como el Proyecto Unificado Residencial, para reducir plazos y acelerar la puesta en marcha de nuevos desarrollos con el objetivo de incorporar suelo residencial de forma más rápida, potenciando figuras como el estudio de detalle.

Asimismo, incluye un catálogo de incentivos y rebajas fiscales significativas como la ampliación del acceso al régimen especial de vivienda protegida para que más jóvenes y familias de rentas medias puedan beneficiarse del tipo superreducido del 4 por ciento de IVA en la adquisición de su primera vivienda.

"Esta modificación permitirá que un mayor número de ciudadanos pueda acceder a estas ventajas fiscales, reduciendo el esfuerzo económico necesario para la compra de una vivienda y facilitando el acceso a un hogar a jóvenes y familias de rentas medias", ha manifestado García Montoro.

Asimismo, la norma incorpora un ambicioso sistema de primas de edificabilidad para favorecer la construcción de vivienda protegida y recuperar espacios urbanos degradados o infrautilizados, y revitalizar cascos antiguos. Estos incentivos permitirán transformar espacios vacantes o en desuso en nuevas viviendas, generando actividad económica y oportunidades de desarrollo en los municipios.

OTRAS NOVEDADES

El Decreto también cuenta con una fórmula pionera en España, ha explicado el consejero, como una prima específica para regenerar barrios de la ciudad con reminiscencias industriales, así como antiguos espacios industriales o parcelas afectadas por costes de rehabilitación compleja.

La medida permitirá incrementar la edificabilidad hasta un 40 por ciento, ampliable hasta el 50 por ciento cuando el desarrollo se destine a vivienda protegida.

El decreto contempla también otras primas de edificabilidad que podrán alcanzar hasta el 50 por ciento en determinados supuestos vinculados a vivienda protegida o a solares afectados por restos arqueológicos o paleontológicos.

También incorpora mecanismos para reactivar edificios inconclusos y urbanizaciones inacabadas, siempre que al menos el 50 por ciento del proyecto se destine a vivienda protegida.

En cuanto a la mejora de la calidad residencial, la norma promueve viviendas más adaptadas al estilo de vida mediterráneo. La principal novedad es que las terrazas cubiertas dejarán de computar edificabilidad hasta un máximo del 30 por ciento de la superficie de la vivienda.