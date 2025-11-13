Aprobada una ayuda de 1,5 millones a la Universidad de Murcia para fomentar su autoconsumo energético

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) recibirá 500.000 euros MURCIA, 13 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, ha autorizado la concesión de una subvención de 1.500.000 euros a la Universidad de Murcia (UMU) destinada al fomento del autoconsumo y el ahorro energético. Además, sin necesidad de que sea autorizado por el Consejo de Gobierno, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) recibirá 500.000 euros.

El proyecto tiene el objetivo de promover la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

A través de esta línea, se apoyan inversiones para la instalación de fuentes de energía renovable, principalmente solar, y actuaciones de rehabilitación y climatización sostenible en distintos edificios del ámbito universitario.

La ayuda se financiará en un 60 por ciento con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-2027 y en un 40 por ciento con fondos propios de la Comunidad.