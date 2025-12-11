El árbol de libros de la biblioteca de San Javier tiene premio esta Navidad - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

La biblioteca municipal de San Javier ya tiene lista el árbol de Navidad cada año montan con capas de libros. Este año, además, será el protagonista de un concurso en el que quienes suban a redes su foto con el árbol etiquetando a @bibliotecassanjavier, se puedan llevar directamente un libro envuelto en una caja sorpresa, con la intención de que sea el regalo navideño inesperado que les hace la biblioteca.

Asimismo, durante todos los viernes de diciembre, las familias podrán pasar por la biblioteca de San Javier a disfrutar del servicio infantil 'Cita a ciegas con la lectura', en el que los más pequeños podrán abrir su regalo y disfrutar de un libro gratis, que se podrán llevar a casa, hasta final de existencias, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Por otra parte, han puesto en marcha la campaña 'Estas navidades háblale al cuñado de libros y lectura', con el objevivo de crear conversaciones sobre libros en las comidas navideñas. Para ello, en las tres bibliotecas de San Javier, habrá, durante este mes, un cuadernillo con sugerencias de preguntas sobre libros y lecturas para generar conversación en torno a este tema.