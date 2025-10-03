Archena adjudica a Actúa el contrato de limpieza y reciclaje con una inversión sin precedentes

ARCHENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Archena ha aprobado este viernes la adjudicación a la empresa Actúa del nuevo contrato de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) y limpieza viaria, con una inversión sin precedentes de casi dos millones de euros. Se trata del contrato más importante en cuantía y repercusión ciudadana de la historia del municipio.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha destacado que "con este acuerdo se da un salto de calidad en la gestión medioambiental". Archena "será un referente regional en limpieza, reciclaje y sostenibilidad, mejorando la calidad de vida de vecinos y reforzando la imagen como destino turístico", indica.

El contrato adjudicado a Actúa contempla 1.050.000 euros para la gestión del ecoparque, 800.000 euros para limpieza viaria, con la incorporación de nuevas barredoras, baldeadora y equipos manuales, 400.000 euros para el mantenimiento y reposición de zonas verdes, jardines y parques infantiles, duplicando el presupuesto actual.

El plan incluye, además, la instalación de 160 nuevas islas completas de reciclaje. La modernización de la flota de vehículos y contenedores, con paso a carga lateral, la implantación de la recogida de materia orgánica con contenedores marrones, además del refuerzo de papeleras y dispositivos especiales en fechas clave (Corpus, Navidad, Carnaval, Semana Santa).

El Consistorio subraya que este contrato con Actúa supone un plan integral de modernización, sostenibilidad y eficiencia, que reforzará la limpieza urbana, consolidará a Archena como un municipio líder en gestión de residuos y proyectará una imagen renovada de cara al turismo, motor esencial de la economía local.

Por otra parte, cabe destacar que la Corporación municipal ha inaugurado el nuevo salón de plenos, un espacio moderno, accesible y dotado de medios tecnológicos que permitirá celebrar las sesiones municipales con mayor comodidad y transparencia.

El nuevo salón se encuentra ubicado en el Edificio Municipal Miguel Medina, recientemente restaurado e inaugurado tras un proceso de rehabilitación integral que ha puesto en valor este inmueble emblemático para el municipio.

Entre las principales novedades del nuevo espacio destacan la instalación de cámaras para la grabación de los plenos, lo que permitirá a la ciudadanía conocer las sesiones, reforzando así la cercanía y el acceso a la información pública.

Además, la sala ha sido diseñada para garantizar la accesibilidad de todas las personas, con un mobiliario más funcional y un entorno adaptado a las necesidades actuales.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha mostrado su satisfacción por este nuevo avance, ya que "con este salón de plenos se da un paso más hacia una administración moderna, abierta y cercana a nuestros vecinos".

"Queremos que los archeneros sientan que éste es su espacio, donde se toman las decisiones que afectan a su día a día. Además, la posibilidad de grabar y difundir los plenos permitirá avanzar en transparencia y participación ciudadana", a la vez que ha insistido que "la razón de ser de un Ayuntamiento es responder a su población, y por ello las obras se han planteado y ejecutado de acuerdo con las demandas y prioridades reales de los archeneros."

El estreno del nuevo salón de plenos supone no solo una mejora en el funcionamiento del Consistorio, sino también un hito en la apuesta del Ayuntamiento por modernizar sus infraestructuras y poner al servicio de la ciudadanía espacios públicos de calidad.