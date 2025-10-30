Archena inaugura la Primera Ruta de Turismo de Bienestar de la Región de Murcia

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, momentos antes del acto - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

El Balneario de Archena ha sido el escenario elegido para la presentación de la Primera Ruta de Turismo de Bienestar de la Región de Murcia, bajo el lema 'De Archena a Caravaca de la Cruz, un viaje introspectivo', según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La iniciativa, impulsada por la Asociación Iberoamericana de Termalismo y Bienestar (AITB) dentro del proyecto 'Experiencias Turismo Bienestar España', tiene como objetivo posicionar el turismo de salud, naturaleza y cultura como eje estratégico del desarrollo turístico regional.

Durante el acto, la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha destacado la importancia del municipio "como punto de partida de esta ruta y su papel clave en el turismo de bienestar a nivel nacional".

"Hablar de Archena es hablar de salud, cultura, naturaleza y hospitalidad. Somos un destino termal histórico en un enclave privilegiado, con el río Segura como columna vertebral y una oferta turística de calidad. El Balneario de Archena es nuestro buque insignia, referente en España y a nivel internacional por sus aguas mineromedicinales y sus programas de bienestar", ha afirmado la regidora.

La alcaldesa ha agradecido a la AITB por incluir a Archena en este ambicioso proyecto, señalando que el municipio "estará a la altura de las expectativas y necesidades de todos los visitantes".

Además, ha subrayado los excelentes resultados turísticos que consolidan a Archena como destino de referencia en el segmento de salud y descanso, "850 plazas hoteleras,85% de ocupación media anual, con picos del 91% y pleno total en el Balneario".

Asimismo, se ha referido a los más de 120.000 visitantes y 180.000 pernoctaciones en 2024, cifras que siguen creciendo durante 2025".

AGUA, NATURALEZA Y CULTURA

La nueva ruta de bienestar recorrerá los municipios del Valle de Ricote, Cieza, Calasparra y Moratalla, culminando en Caravaca de la Cruz, e integrará en un solo itinerario los elementos de agua, naturaleza y cultura.

"Gracias por confiar en Archena y por elegir este balneario para dar el primer paso de un proyecto llamado a transformar la forma de viajar. Bienvenidos a Archena, paraíso de salud y vida", ha concluido.