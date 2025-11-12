Archena ya tiene su propio perfume con olor a limón murciano y eucalipto del Balneario

Archena ya tiene su perfume con olor a limón murciano y eucalipto del Balneario - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

Archena ya cuenta con su propio perfume. 'Esencia Mediterránea', transmite "la energía luminosa del limón murciano, acompañada por el frescor balsámico del eucalipto del Balneario y un acorde verde acuático que evoca la huerta y el río al amanecer, generando una salida vibrante que refleja vitalidad y pureza", han explicado durante su presentación.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, acompañada por el concejal de Presidencia, Mario Alcaraz, ha recibido al CEO de Laboratorios Prady, Martín Sánchez y a la perfumista encargada de crear la fragancia. Ellos han apuntado que la fragancia en su corazón, "se abre a la flor de azahar, aportando serenidad y elegancia, combinada con un toque aromático de romero suave, en un guiño a la tradición culinaria y al carácter mediterráneo de la tierra", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

"El fondo de la fragancia ancla en la memoria, destacando la nobleza de la madera de olivo, el envolvente ámbar mineral acuático que recuerda las aguas termales de Archena y un matiz cálido de vainilla con anís, inspirado en los dulces tradicionales del municipio", han añadido.

El resultado es un perfume unisex, cítrico, acuático y floral, con un fondo amaderado ligero, que transmite frescura y calma, reflejando el alma única de Archena.

Durante el acto de presentación, la alcaldesa pudo conocer de primera mano cómo se ha desarrollado la fragancia, destacando el saber hacer del perfumista, la formulación del producto acabado y su envasado.

Archena se convierte así en uno de los pocos destinos turísticos en la Región en contar con una fragancia.