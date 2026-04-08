El Archivo Municipal de Murcia incorpora más de 500 documentos del legado de Julián Alcaraz Pérez

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, observa algunos de los documentos donados - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Municipal de Murcia ha enriquecido sus fondos con la incorporación de más de 500 documentos procedentes de la donación del legado de Julián Alcaraz Pérez, quien fue funcionario municipal durante más de 50 años en el Servicio de Festejos y administrador del Teatro Romea.

La colección, presentada este miércoles por el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, en el Palacio Almudí, abarca un amplio periodo cronológico comprendido entre los años 1925 y 1977 e incluye folletos, programas oficiales de fiestas, revistas y diversas publicaciones de actividades culturales organizadas por el Consistorio.

Avilés ha agradecido el gesto de la familia y ha señalado que esta aportación "enriquece de manera extraordinaria el patrimonio documental de Murcia" y asegura la preservación de las tradiciones locales.

EXPOSICIÓN Y TRABAJOS DE CONSERVACIÓN

El Archivo ya ha comenzado las tareas de catalogación y digitalización para facilitar el acceso público a estos fondos. Como avance, una selección de estos documentos se ha expuesto en el vestíbulo del Archivo Municipal.

La muestra coincide con el 175 aniversario del Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina, por lo que también incluye carteles y programas históricos de estas festividades, como la Institución de la Real Orden Marítima de la Sardina de 1853.

Esta nueva remesa documental se suma a otras cesiones recibidas recientemente por la institución, como la colección de mapas de los siglos XVI y XVII de la familia de Gaspar de la Peña o los más de 2.000 ejemplares donados por Pedro Manzano, que dieron lugar a la publicación del libro 'Cartel y diseño en Murcia'.