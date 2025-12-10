El Archivo Municipal presenta el calendario 2026 con el Segura como eje vertebrador de la historia de Murcia

El calendario municipal de Murcia 2026 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

El calendario municipal de 2026 sitúa este año al río Segura como eje vertebrador de la historia, la identidad y el desarrollo de Murcia.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha explicado, durante la presentación del calendario, que con este "se da visibilidad al trabajo que se hace en el Archivo municipal que para mucha gente es muy desconocido". De esta manera, se difunde la documentación que existe y se da a conocer el patrimonio del municipio, ha explicado Avilés, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La publicación reúne 28 páginas con documentos originales conservados en el Archivo Municipal -planos, ordenanzas, fotografías, privilegios reales y piezas históricas- que permiten seguir la huella del Segura en la vida murciana desde la Edad Media hasta el siglo XX. Cada mes incluye una imagen o documento histórico acompañado de un código QR con contenidos ampliados, como material audiovisual, documentos digitalizados, música tradicional, rutas y recursos sobre la cultura del agua.

El Ayuntamiento ha editado 4.000 ejemplares gratuitos, distribuidos en 1.500 calendarios de sobremesa, 1.000 de pared y 1.500 en formato punto de lectura, que se entregarán al público en los próximos días. Se trata de la octava edición del calendario del Archivo Municipal, una iniciativa que comenzó en 2017 con motivo del 750 aniversario del Concejo y retomada en 2020.

La presentación ha contado con la actuación musical de Tomás García Martínez y Mª Cruz Sánchez, seleccionada por su vinculación con uno de los contenidos del calendario: las coplas tradicionales dedicadas a las acequias interpretadas por Miguel Ángel Montesinos "El Pantorrillas", incluidas en el QR del mes de abril. La introducción de la edición está firmada por Diego Avilés Correas, concejal de Cultura e Identidad.

UN RECORRIDO POR LA HISTORIA DE MURCIA A TRAVÉS DEL SEGURA

A lo largo de sus doce meses, el calendario muestra cómo el río ha sido motor agrícola, eje urbano, límite defensivo, espacio de recreo y escenario de tradiciones.

En concreto, enero repasa los nombres históricos del río y documentos como la Memoria sobre los riesgos del Segura (1877), en febrero se analiza el cauce y su transformación, con un plano geométrico de 1765 y marzo aborda las ordenanzas medievales sobre el uso y reparto del agua.

En abril se explica el sistema tradicional de riego, la Contraparada y las acequias madre, mientras que mayo se centra en molinos y norias, con especial mención a La Ñora, BIC desde 1982. Ya en verano, junio recuerda la historia del Malecón como defensa frente a las avenidas del río y julio y agosto muestran el Segura como espacio de ocio y deportes desde mediados del siglo XX.

La vinculación histórica entre la Feria de Murcia y la ribera es la protagonista de septiembre, mientras que en octubre se trata las grandes inundaciones documentadas desde el siglo XIII. Por último, noviembre aborda las obras de ornato y mejora del cauce desde el siglo XVIII y diciembre repasa la evolución de los puentes que han conectado las dos orillas de la ciudad.

Los textos que acompañan cada mes son idénticos en los calendarios de pared y sobremesa, garantizando coherencia informativa en todos los formatos.