Arde Bogotá anuncia gira para 2027 con una residencia en Cartagena de cuatro conciertos en mayo

Arde Bogotá en un concierto en la Cuesta del Batel - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MURCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Arde Bogotá ha anunciado 'Cómo construir un recuerdo', su nueva gira de grandes recintos para 2027, con la que recorrerá 12 ciudades españolas y ofrecerá 15 conciertos entre los meses de mayo y septiembre. Un nuevo salto en la trayectoria de la banda cartagenera, que llevará su directo a algunos de los escenarios más importantes del país con un espectáculo concebido para convertir cada concierto en una experiencia colectiva.

Tras el lanzamiento de su tercer álbum, 'Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS)', Arde Bogotá abre un nuevo capítulo en el universo creativo que ha construido alrededor de este trabajo. Si el disco se presenta como un manual de instrucciones para fabricar un corazón que no sienta, la nueva gira plantea una pregunta: ¿qué hace falta para construir un recuerdo que nunca queramos olvidar? Las canciones serán las instrucciones y el público formará parte imprescindible del proceso.

CUATRO CONCIERTOS EN CARTAGENA PARA INAUGURAR LA GIRA

La gira comenzará en Cartagena, la ciudad donde nació Arde Bogotá, con cuatro conciertos los días 7, 8, 14 y 15 de mayo en la Cuesta del Batel. Una elección que convierte su regreso a casa en uno de los acontecimientos más especiales de esta nueva etapa.

Además, el Ayuntamiento de Cartagena impulsará una programación de actividades paralelas para que la ciudad no sea únicamente el lugar donde se celebren los conciertos, sino que se convierta en el escenario de una residencia urbana que irá más allá de la música y conectará con la vida cultural de Cartagena.

La residencia parte de la idea de que el escenario de Arde Bogotá no sea únicamente la Cuesta del Batel, sino toda Cartagena. El Ayuntamiento quiere aprovechar el regreso de la banda a su ciudad para impulsar y dar a conocer su vida cultural y convertir estas cuatro fechas en una celebración de la ciudad. La programación completa de actividades de la residencia urbana se dará a conocer próximamente.

Tras las cuatro fechas inaugurales, la gira continuará por Barcelona, Toledo, Bilbao, Granada, Valencia, Zaragoza, Gijón, A Coruña, Albacete y Sevilla. Entre las grandes citas destacan el concierto en San Mamés de Bilbao, el Parc del Fòrum de Barcelona o las dos noches consecutivas en el Estadi Ciutat de València.

UNA NUEVA ETAPA PARA ARDE BOGOTÁ

'Cómo construir un recuerdo' llega en un momento especialmente significativo para Arde Bogotá. Tras una trayectoria de crecimiento constante, que los ha llevado de las salas a los grandes festivales y a escenarios internacionales de Europa y América, Antonio García, Dani Sánchez, Pepe Esteban y José Ángel Mercader afrontan ahora una gira de grandes recintos con un espectáculo de nueva creación.

Su tercer álbum, 'Manufacturas del Club de la Gente Sola', publicado el pasado 2 de octubre, ha supuesto un nuevo paso en la evolución artística del grupo. Producido por Joe Chiccarelli y grabado en los míticos EastWest Studios de Los Ángeles, el disco reúne once canciones que exploran la soledad, la memoria y los mecanismos con los que intentamos protegernos del dolor.

Ahora, la banda propone continuar esa historia desde el directo, transformando el concepto del álbum en una experiencia compartida. Porque si MCGS nos enseñaba a construir un corazón para olvidar, 'Cómo construir un recuerdo' propone descubrir todo aquello que merece la pena recordar.

PREVENTA EXCLUSIVA PARA EL CLUB DE LA GENTE SOLA

Arde Bogotá ha habilitado además una preventa exclusiva para los miembros de su comunidad online, El Club de la Gente Sola, que podrán adquirir sus entradas los días anteriores a la apertura de la venta general. La afiliación al club para recibir los códigos de preventa finalizará el 21 de octubre 23.59. Una oportunidad para que quienes forman parte de esta comunidad tengan acceso prioritario a los conciertos de 'Cómo construir un recuerdo'.

La venta general de entradas se abrirá el jueves 22 de octubre a las 12.00 horas, a través de los canales oficiales de venta.

ARDE BOGOTÁ · CÓMO CONSTRUIR UN RECUERDO · TOUR AB-004.

Las actuaciones tendrán lugar los días 7, 8, 14 y 15 de mayo en la Cuesta del Batel de Cartagena; el 21 de mayo en el Parc del Fòrum de Barcelona; el 29 de mayo en el recinto ferial de La Peraleda, en Toledo; el 12 de junio en San Mamés, en Bilbao; el 19 de junio en el Complejo Deportivo Rafael Machado Villar, en Granada; los días 25 y 26 de junio en el Estadi Ciutat de València; el 3 de julio en Ibercaja Estadio, en Zaragoza; el 10 de julio en el Parque Hermanos Castro de Gijón, dentro de Gijón Life; el 31 de julio en Coruña Sounds, en A Coruña; el 4 de septiembre en el IFAB de Albacete, y el 11 de septiembre en el POP CAAC de Sevilla.