Arde Bogotá anuncia una gira internacional con la que recorrerá 9 países de América y Europa

Archivo - Arde Bogotá durante uno de sus conciertos en Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

Las entradas salen a la venta este próximo lunes MURCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Arde Bogotá ha anunciado su primer World Tour, la gira más ambiciosa de su historia, con la que cambiarán las carreteras por aviones para llevar su música a nuevas ciudades y a miles de seguidores en todo el mundo.

Este primer tramo del viaje los llevará a recorrer América y Europa: 9 países, 13 ciudades, un recorrido que marcará un antes y un después en su meteórica trayectoria, según han informado desde Raw Music en una nota de prensa.

Las primeras ciudades confirmadas en este recorrido son: Ciudad de México, Miami, Chicago, Nueva York, Medellín, Bogotá, Lisboa, Oporto, Londres, París, Bruselas, Berlín y Milán.

En esta gira, Arde Bogotá ha apostado por la intensidad de las salas, espacios donde la cercanía con el público se convierte en pura energía y la conexión es absoluta. Un regreso a los escenarios que los vieron crecer, ahora desde una dimensión global.

Con este anuncio, la banda de Cartagena "consolida su salto internacional. En apenas unos años han pasado de los pequeños escenarios a llenar estadios y arenas, encendiendo a un público que no deja de crecer. Una transformación que refleja la esencia de Arde Bogotá: trabajo, pasión, energía y una conexión única con sus seguidores", han indicado.

VENTA DE ENTRADAS

Debido a la alta demanda prevista y a la limitación de aforo, se abre una preinscripción para acceso prioritario a la venta de entradas hoy martes 2 de septiembre.

Las entradas generales estarán disponibles a partir del 8 de septiembre en la web oficial de la banda (www.ardebogota.com) y en puntos de venta autorizados.

LA BANDA

Arde Bogotá, la banda cartagenera compuesta por Antonio García (cantante y guitarra), Dani Sánchez (guitarra), Pepe Esteban (bajo) y Jota Mercader (batería) publicó en 2020 su primer EP bajo el título 'El tiempo y la actitud'. Un año después sacan a la venta su primer disco, 'La noche', con el que ganan un disco de oro y agotan las entradas de todos sus conciertos.

'Cowboys de la A3', su segundo trabajo les consolida y les convierte en número uno en ventas. El disco es una mezcla arrolladora de rock alternativo, lírica épica, que les ha llevado a llenar grandes recintos como el Movistar Arena, o a reunir a 37.000 personas en dos conciertos en su ciudad natal y llenar su primer estadio de fútbol en Valencia este verano.