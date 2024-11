Arde Bogotá encara su final de gira "con grandes expectativas" y con el estreno en directo de 'La Torre Picasso'

El guitarrista de la banda cartagenera, Daniel Sánchez, afirma que en un concierto en solitario "hay una unión más fuerte" con el público

MURCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Arde Bogotá sorprendió a sus seguidores este verano anunciando un concierto el 19 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Murcia para arrancar su fin de gira. Las entradas, que salieron a la venta el 19 de julio, se agotaron en apenas media hora y esa misma mañana el grupo anunciaba un segundo concierto para el siguiente día, el 20, que también se vendieron en minutos.

Tras un intenso año de conciertos en festivales, los cartageneros tienen ganas de encontrarse con sus más fieles. "Es una especie de unión más fuerte porque sabes que la gente que viene, viene a cantar tus canciones", ha explicado el guitarrista de la banda, Daniel Sánchez a Europa Press. "Hay otra energía, hay otra vibra en el ambiente, hasta ahora lo hemos hecho en salas pero nunca lo habíamos hecho en pabellones así de grandes", por lo que asegura que encaran este fin de semana "con expectativas bastante grandes".

Los cuatro (Antonio García (cantante), Jota Mercader (batería), Pepe Esteban (bajo) y Daniel Sánchez (guitarra)) se encuentran ahora en plenos ensayos "en un local muy pequeño, casi pegados unos con otros", por eso tiran de imaginación para visualizar a las miles de personas que les esperan este fin de semana. "Tenemos la costumbre de no mirarnos, sino de imaginar que estamos en el escenario puestos en nuestra posición y mirando a la pared e intentar imaginar esa pared como si fuera un croma con miles de personas esperándote en el otro lado", dice.

Para el repertorio de este fin de semana "hay canciones que no hemos tocado en esta gira, que tuvimos que descartar para los festivales", y es que tener delante a sus seguidores les permitirá "hacer una canción larga, una canción que quizá no tenía tantas escuchas, porque al final hay gente que viene a verte que se escucha el disco, que ha escuchado los discos anteriores y que le apetece escuchar algo del primer EP o del primer disco que no estabas tocando".

En septiembre presentaron 'La Torre Picasso', un tema de 8.04 minutos que nació durante la composición de su segundo disco, 'Cowboys de la A3', pero que no se incluyó porque "había que dedicarle mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucho cariño y tampoco daban los tiempos del disco". El ritmo de este último año no permitió publicarla después y al final "sacamos tiempo de donde no teníamos en verano y nos pusimos a producirla" para que no fuera "una de esas maquetas fallidas que siempre quisimos sacar y no pudimos".

Por eso han decidido que 'La Torre Picasso' tendrá su puesta de largo este sábado en el primero de los conciertos de Murcia. "Nos lo pedían mucho. Nos levantaban algún cartel que otro en los festivales pidiéndola y hemos dicho alguna vez que si había una ocasión para hacerlo era en el fin de gira", ha confesado.

El anuncio de los dos conciertos de Murcia llegó meses después de que estuvieran agotadas las entradas del concierto de Madrid, en el Wizink Center y los dos últimos en el Sant Jordi Club de Barcelona, todos en diciembre. Pero la banda quería "algo en nuestra tierra" y como "en Cartagena era más difícil por logística, porque no hay espacios cerrados para hacer un concierto en estas fechas, nos parecía factible hacerlo en el Palacio de los Deportes, al final nuestra casa es la Región de Murcia".

Las entradas para estos conciertos se vendieron en minutos, algo que el guitarrista de la banda no se esperaba porque "cuando uno saca entradas lo último que piensas es que la gente se va a matar por ellas...pero lo cierto es que así fue". Esto representa para él "el momento vital en el que está la banda y su público, y que quizás tengas que aspirar a un aforo un poco más grande o hacer más fechas la próxima vez". En esta ocasión han decidido "hacer algo de verdad especial que merezca la pena para toda esa gente".

El grupo no es ajeno a los problemas a los que se enfrentan sus seguidores a la hora de hacerse con una entrada, ya sea por colapso de las webs o por la reventa. "Hay gente que llega y te dice 'oye, me han timado, me han vendido unas entradas y eran falsas'. Nosotros lo que hacemos es concienciar por redes de que hay gente haciendo reventa, que busquen los canales oficiales y que no se fíen de particulares".

El pasado miércoles salió a la venta un cupo de entradas extra después de hacer la implantación del plano del escenario en el Palacio de Deportes. La recaudación de estas, así como lo que se recoja en la Fila 0 que se ha puesto en marcha, irá destinada a los afectados por la DANA. "Lo habíamos hecho de manera particular nosotros y queríamos hacerlo de manera colectiva con la banda y surgió la oportunidad. Quisimos que todas esas entradas fueran en beneficio de los afectados y estamos buscando a que organización destinarlo", explica.

UN CRECIMIENTO "EXTRAORDINARIO"

El crecimiento de la banda ha sido "extraordinario", reconoce. "Como a los cuatro nos pasa lo mismo nos apoyamos en eso, en verlo normal, porque tu amigo, tu compañero, tu socio está viviendo los mismo que tú", comenta al respecto del rápido crecimiento del grupo, que en poco más de un año se ha hecho con un Premio Ondas, seis Premios de la Academia de la Música y dos candidaturas a los Grammy Latino, sin contar con los reconocimientos que han recibido en la Región como Cartageneros del Año o el Premio Yepes de la Región de Murcia al mejor álbum rock. "Todavía no hemos tenido tiempo de sentarnos y tomarnos una cerveza de celebración. Es una oportunidad muy grande lo que nos está pasando y creo que la mejor manera de ser agradecidos es seguir trabajando mucho".

Con la vista puesta en los conciertos que tienen por delante para despedir la gira de 'Cowboys de la A3' aún no han pensado en el siguiente disco, el que sería su tercero. "Vamos a tranquilizarnos un poco, vamos a salir a Latinoamérica, pero queremos centrarnos en juntarnos en el local de ensayo y tener tiempo para vivir experiencias que luego se conviertan en canciones".