El ARQVA expone un modelo de barco fenicio en la vitrina de Nuevas Adquisiciones

Modelo de barco fenicio en el ARQVA - MINISTERIO DE CULTURA

CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA) exhibirá del 12 de noviembre al 17 de enero de 2027, en la vitrina de Nuevas Adquisiciones, un excepcional modelo de barco fenicio tipo 'hippos'.

La pieza podría ser un exvoto con forma de embarcación vinculado a la cultura fenicia, una de las principales civilizaciones del Mediterráneo oriental durante el primer milenio antes de esta era. Tanto su procedencia exacta como su lugar de producción por el momento son, por el momento desconocidos, según han informado desde el Ministerio de Cultura.

SOBRE LA PIEZA FENICIA

Los fenicios llegaron a la Península Ibérica desde Tiro, en el actual Líbano, a partir del siglo IX a.C. y posteriormente establecieron sus propios enclaves. Su actividad destacó especialmente por el comercio marítimo, la metalurgia y la producción cerámica mediante torno. La navegación por el Mediterráneo favoreció además el contacto y los intercambios culturales con poblaciones autóctonas.

En este contexto se enmarca esta pieza, elaborada a partir de una mandíbula de équido y claramente identificable como un hippos, un pequeño navío de carga especialmente adecuado para la distribución costera de mercancías. Su cronología se sitúa en el primer milenio a.C.

El modelo destaca por la cuidada representación en proa en forma de cabeza de caballo, un motivo estrechamente asociado al ámbito fenicio. La popa remata en una cola de pez y presenta seis perforaciones circulares en los laterales, que corresponderían a la ubicación de los remos.

La obra fue realizada manualmente mediante técnicas de talla, incisión y pulido sobre superficie ósea. El uso de hueso resulta especialmente significativo, ya que este tipo de representaciones figurativas se realizaban habitualmente en marfil, arcilla o metal.

Asimismo, son frecuentes los barcos votivos de terracota del primer milenio a. C., ofrecidos por los navegantes en los santuarios para solicitar o agradecer el éxito de sus travesías.

FOTOGRAFÍAS DE OTROS 'HIPPOI'

La exposición se completará con fotografías de algunas representaciones de 'hippoi' más conocidas en la actualidad. Entre ellas figuran los relieves del siglo VIII a.C. procedentes del palacio de Sargón II, en Khorsabad, conservados en el Museo del Louvre, donde se representa una flotilla que transporta troncos de cedro. La inclusión de estas imágenes permitirá contextualizar la pieza expuesta y las características de su decoración.

Según la documentación conservada, la presencia de protomos de caballo en las embarcaciones parece haber sido introducida por los asirios como símbolo de poder, una iconografía que posteriormente se incorporó a este tipo de navíos.