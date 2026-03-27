Arranca este viernes el Plan Especial de Limpieza en Murcia con más de 180 operarios y 80 equipos mecánicos

Archivo - La concejal Rebeca Pérez junto a José Francisco Muñoz - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha activado el Plan Especial de Limpieza para la Semana Santa 2026, un dispositivo extraordinario que arranca este Viernes de Dolores y se prolongará hasta el 5 de abril, Domingo de Resurrección, y que ha supuesto "un refuerzo de más de un 7% en relación a los operarios que se pusieron a disposición de este plan el año anterior".

Así lo ha anunciado este viernes en rueda de prensa de la Junta de Gobierno la vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, que ha explicado que el operativo contará este año con más de 180 operarios y 80 equipos mecánicos, lo que supone un incremento de recursos humanos y materiales respecto a la Semana Santa del año pasado y que se extenderá tanto a la ciudad como a las pedanías.

El objetivo, ha dicho, es "dar respuesta a la elevada afluencia de vecinos y visitantes y mantener la ciudad en condiciones óptimas durante una de las celebraciones más importantes del calendario murciano".

Pérez ha destacado que "este refuerzo responde a la necesidad de intensificar las labores habituales de limpieza para que Murcia muestre su mejor imagen durante la Semana Santa y las Fiestas de Primavera", quien ha añadido que "la clave del éxito del dispositivo reside en la polivalencia y experiencia del equipo, capaz de adaptarse tanto a las calles estrechas del casco histórico como a los horarios y recorridos de las cofradías".

El Plan Especial está diseñado para permitir una intervención precisa y coordinada, reforzando los servicios ordinarios y garantizando la rápida recuperación de la normalidad tras cada procesión.

De forma que los equipos de barrido e hidrolimpieza actuarán de forma sincronizada una hora después de que el último paso complete su recorrido, asegurando una limpieza eficaz sin interferir en el recogimiento de los desfiles procesionales.

Como parte de la planificación preventiva, el Servicio Municipal de Limpieza coordina la retirada temporal de mobiliario urbano, como papeleras y mupis, así como el desplazamiento de contenedores en las calles más estrechas de los itinerarios procesionales para garantizar el paso seguro de las cofradías y evitar obstáculos durante los recorridos.

Paralelamente, se ha intensificado el trabajo en ornato público, para que la ciudad luzca una imagen cuidada y acorde con la relevancia de la celebración. En este ámbito, la Oficina del Grafiti ha reforzado las tareas de eliminación de pintadas en fachadas y espacios públicos.

A estas labores se suma un plan intensivo de desbroce de hierbas en pavimentos y aceras a lo largo de los recorridos procesionales, tanto en el casco urbano como en barrios y pedanías, contribuyendo a una imagen más pulcra y ordenada.

El Ayuntamiento, a través de las Brigadas Cívicas, desarrolla también la campaña informativa 'puerta a puerta' dirigida a comercios y establecimientos hosteleros para coordinar los horarios de depósito de cartón y otros residuos, evitando acumulaciones en la vía pública.

El dispositivo contempla también un refuerzo específico de la recogida de residuos con rutas extraordinarias a partir de las 15.00 horas, asegurando que las áreas de mayor afluencia turística se mantengan limpias y despejadas durante toda la jornada.

Asimismo, para facilitar la retirada de los residuos florales de los pasos procesionales, se han instalado 45 contenedores de 800 litros en puntos estratégicos, concretamente en las iglesias de Santa Catalina, San Pedro, San Antolín, Santa Eulalia, San Nicolás y la Iglesia de Jesús.

Estos contenedores contarán con una ruta de vaciado directo al Complejo Medioambiental de Cañada Hermosa, garantizando una gestión eficiente y sostenible, según ha indicado Pérez.

PLAN DE LIMPIEZA TAMBIÉN EN PEDANÍAS

El Plan Especial de Limpieza de Semana Santa 2026 extiende su alcance a las pedanías del municipio, donde se ha diseñado un dispositivo específico que incluye un repaso exhaustivo previo a los desfiles procesionales y una limpieza integral posterior.

Las tareas consisten en barrido mecánico intensivo tanto en los recorridos como en los entornos de las iglesias y, una vez finalizados los actos, actuaciones inmediatas para que los espacios públicos recuperen su estado óptimo sin demora.