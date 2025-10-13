Arranca la VIII edición de 'MasterChem', el concurso de la UMU que convierte la química en espectáculo

MURCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU), a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I), ha abierto el plazo de inscripción para la VIII edición de 'MasterChem', un certamen de química que fomenta la vocación científica a través de experimentos, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Los centros educativos de la Región de Murcia y provincias vecinas como Alicante, Almería y Albacete pueden inscribirse ya y enviar, hasta el 15 de enero de 2026, un vídeo con su mejor experimento químico al correo 'masterchem@um.es' y rellenar la ficha de inscripción en 'eventos.um.es'.

Cada equipo estará formado por un máximo de cuatro estudiantes y dos docentes y podrá competir en una de las tres categorías disponibles, que son Primaria, Secundaria o Bachillerato.

'MasterChem' se desarrolla a lo largo del curso escolar y combina formación, experimentación y juego. Tras el envío de vídeos, el profesorado recibirá talleres formativos impartidos por docentes universitarios y podrán demostrar todo lo aprendido en la feria de química, que se celebrará en marzo en el campus universitario.

Solo nueve equipos llegarán a la gran gala final, que se celebrará el 15 de mayo de 2026 en la Facultad de Química de la UMU, donde los finalistas vivirán una experiencia única con un 'escape room' científico protagonizado por figuras clave de la historia de la química.

El broche final llegará con la "caja sorpresa", inspirada en el famoso programa 'MasterChef', en la que los equipos deberán averiguar qué experimento realizar con los materiales que encuentren dentro. Solo los más ingeniosos lograrán alzarse con el título de ganadores de 'MasterChem 2026'.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.