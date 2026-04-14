Arrancan las obras de renovación del anillo perimetral del Campus de Espinardo, en Murcia

Mapa de las obras de renovación del anillo perimetral del Campus de Espinardo - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia y la Universidad de Murcia (UMU) han iniciado las obras de renovación del anillo perimetral del Campus de Espinardo, con el fin de mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y la movilidad de miles de estudiantes, docentes y trabajadores de la institución, según ha informado el Consistorio.

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, y la vicerrectora de Infraestructuras de la UMU, María Belén López, han supervisado los trabajos correspondientes a la primera fase del proyecto, adjudicada por un importe de 271.258 euros.

Esta primera fase corresponde al tramo 1 del vial perimetral, con una longitud aproximada de 1,5 kilómetros, uno de los sectores con mayor intensidad de tráfico del campus, especialmente en las horas punta de entrada y salida de las clases.

Los trabajos incluyen el refuerzo y renovación del pavimento y la actualización de la señalización horizontal, con nuevas marcas viales --líneas de carril, flechas de dirección, marcas de detención y pasos de peatones-- ejecutadas con materiales reflectantes.

El anillo perimetral del Campus de Espinardo tiene una longitud de 2,76 kilómetros, con doble calzada y dos carriles por sentido, y da servicio directo a facultades, instalaciones deportivas, servicios universitarios y zonas residenciales colindantes.

Las obras se han planificado en dos fases independientes con el objetivo de garantizar "en todo momento" el acceso al campus y minimizar las afecciones en el desarrollo de la actividad académica.

"Este es un ejemplo muy claro de cómo cuando surgen sinergias y alianzas estrechas entre administraciones se consiguen proyectos importantes que transforman pero que sobre todo conectan mejor y nos permiten disfrutar de una movilidad mucho más sostenible y mucho más saludable", ha explicado Pérez.

El proyecto cuenta con una inversión cercana a los 700.000 euros, financiada al 50% por el Ayuntamiento de Murcia y UMU.

Las obras se desarrollan en el marco del convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones, mediante el cual la Universidad asume la licitación, adjudicación, ejecución y dirección técnica del proyecto, compartiendo ambas de forma equitativa cualquier posible variación económica durante su ejecución.