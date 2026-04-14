Arrancan las obras de renovación del anillo perimetral del Campus de Espinardo, en Murcia

Mapa de las obras de renovación del anillo perimetral del Campus de Espinardo
Mapa de las obras de renovación del anillo perimetral del Campus de Espinardo - AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Europa Press Murcia
Publicado: martes, 14 abril 2026 17:09
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MURCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia y la Universidad de Murcia (UMU) han iniciado las obras de renovación del anillo perimetral del Campus de Espinardo, con el fin de mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y la movilidad de miles de estudiantes, docentes y trabajadores de la institución, según ha informado el Consistorio.

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, y la vicerrectora de Infraestructuras de la UMU, María Belén López, han supervisado los trabajos correspondientes a la primera fase del proyecto, adjudicada por un importe de 271.258 euros.

Esta primera fase corresponde al tramo 1 del vial perimetral, con una longitud aproximada de 1,5 kilómetros, uno de los sectores con mayor intensidad de tráfico del campus, especialmente en las horas punta de entrada y salida de las clases.

Los trabajos incluyen el refuerzo y renovación del pavimento y la actualización de la señalización horizontal, con nuevas marcas viales --líneas de carril, flechas de dirección, marcas de detención y pasos de peatones-- ejecutadas con materiales reflectantes.

El anillo perimetral del Campus de Espinardo tiene una longitud de 2,76 kilómetros, con doble calzada y dos carriles por sentido, y da servicio directo a facultades, instalaciones deportivas, servicios universitarios y zonas residenciales colindantes.

Las obras se han planificado en dos fases independientes con el objetivo de garantizar "en todo momento" el acceso al campus y minimizar las afecciones en el desarrollo de la actividad académica.

"Este es un ejemplo muy claro de cómo cuando surgen sinergias y alianzas estrechas entre administraciones se consiguen proyectos importantes que transforman pero que sobre todo conectan mejor y nos permiten disfrutar de una movilidad mucho más sostenible y mucho más saludable", ha explicado Pérez.

El proyecto cuenta con una inversión cercana a los 700.000 euros, financiada al 50% por el Ayuntamiento de Murcia y UMU.

Las obras se desarrollan en el marco del convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones, mediante el cual la Universidad asume la licitación, adjudicación, ejecución y dirección técnica del proyecto, compartiendo ambas de forma equitativa cualquier posible variación económica durante su ejecución.

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