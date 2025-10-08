Arrancan los trabajos para la recuperación de la ermita del Salitre, en Murcia, tras más de medio siglo cerrada

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha iniciado los trabajos técnicos que marcarán el inicio de la recuperación integral de la ermita del Salitre, del siglo XVIII, tras más de medio siglo cerrada al público, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, junto con los ediles de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, y el director general de Patrimonio, Patricio Sánchez, han visitado este miércoles los trabajos del estudio geotécnico y las catas que permitirán conocer el estado de la cimentación y el subsuelo del inmueble.

Se trata de la primera actuación que se lleva a cabo en este inmueble en décadas y constituye el punto de partida para la rehabilitación y puesta en valor de la capilla.

El 9 de octubre de 2024 se abrieron por primera vez las puertas de la ermita tras medio siglo de abandono, permitiendo que los servicios municipales realizaran una inspección de la capilla del Vía Crucis con el fin de analizar y estudiar su estado.

El pasado junio culminó el proceso de adquisición iniciado en 2023 por el Consistorio, permitiendo de esta forma poner en marcha la recuperación de la ermita, única superviviente del Vía Crucis que constituyeron los monjes franciscanos en el siglo XVI, lo que permitió la licitación de los trabajos.

ESTUDIO GEOTÉCNICO Y CATAS

Los trabajos técnicos permitirán caracterizar en detalle las propiedades físicas y mecánicas del terreno asociado a la capilla, al tiempo que se garantiza la documentación arqueológica de los hallazgos que puedan producirse.

El equipo geotécnico ejecutará dos calicatas manuales en el interior del inmueble, con una profundidad aproximada de un metro, que servirán para inspeccionar la cimentación, evaluar su estado de conservación y obtener muestras representativas de los estratos de relleno.

Asimismo, se realizará un sondeo mecánico de 25 metros de profundidad en el exterior, acompañado de ensayos de penetración estándar y dinámica para determinar la resistencia del terreno en distintos niveles. Este trabajo permitirá conocer las características del subsuelo y los estratos que posee, lo que permitirá identificar posibles restos arqueológicos.

Las muestras obtenidas serán trasladadas a un laboratorio para su análisis, con el fin de prevenir el deterioro tras la rehabilitación, establecer recomendaciones en cuanto a la cimentación y adoptar medidas correctivas para la conservación del inmueble. Estos trabajos tienen un plazo de ejecución de un mes, por lo que estarán terminados antes de final de año.

Tras décadas de abandono, la ermita presenta diversas patologías, que van desde el ennegrecimiento y la suciedad a la existencia de eflorescencias por humedad, la pérdida de elementos o fisuras y grietas en los muros.

RECUPERACIÓN DE LA HILERA DE SILLARES

La puesta en valor de la capilla del Vía Crucis irá acompañada de una mejora del entorno. Para ello, se ampliará la acera con el objetivo de mejorar su accesibilidad y facilitar la visión integral del monumento.

Además, se rebajará su cota para descubrir los sillares de arenisca ocultos bajo la acera, habiéndose acreditado a través de fotografías antiguas la existencia de, al menos, una hilada.

Pérez ha destacado que, gracias a esta intervención, murcianos y visitantes podrán conocer la ermita tras más de medio siglo cerrada y disfrutar de un entorno renovado que podrá contemplarse con sus proporciones originales tras el descubrimiento de los sillares.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS AUROROS

Avilés ha indicado, por su parte, que, una vez culminado el proceso de rehabilitación, la ermita abrirá como un espacio expositivo y museístico dedicado a mostrar el patrimonio cultural de Murcia, así como un lugar de interpretación de los auroros de la huerta.

"Se pone de esta forma en valor a quienes desde tiempo inmemorial son portadores de importantes elementos configuradores de la cultura tradicional, aunando de esta forma el patrimonio material e inmaterial al tiempo que se otorga a la capilla un fin respetuoso con aquel para el que fue concebido", han explicado desde el Ayuntamiento.

Este espacio acogerá también exposiciones temporales, actividades didácticas y encuentros que promuevan la identidad local, el diálogo patrimonial y la cultura contemporánea.