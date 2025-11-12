Arrancan los trámites para contratar las obras de cambio de cubiertas del colegio Nuestra Señora de Loreto de San Javier

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, durante un encuentro de trabajo con el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo - CARM

MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha iniciado los trámites para la contratación de las obras de cambio de cubiertas e instalación de placas solares en el colegio Nuestra Señora de Loreto, en Santiago de la Ribera (San Javier).

Así se lo ha comunicado el titular de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, al alcalde de la localidad, José Miguel Luengo, durante un encuentro de trabajo, según informaron fuentes de la Comunidad y del Consistorio en sendos comunicados.

Entre los objetivos de las obras figuran la mejora de la envolvente térmica del colegio, otorgando más confort al inmueble, y contribuir a un ahorro energético mínimo del 30 por ciento.

El plazo de ejecución de los trabajos será de dos meses y se realizarán en periodo no lectivo, coincidiendo con las vacaciones de verano. La inversión del Gobierno regional es de cerca de 800.000 euros, financiada en un 60 por ciento por fondos europeos Feder.

El consejero ha explicado que "estas actuaciones tienen como objetivo promover la eficiencia y la rehabilitación energética y fomentar el autoconsumo de los centros educativos de titularidad pública".

Además, durante la reunión, el alcalde ha trasladado al consejero otras actuaciones en el colegio Nuestra Señora de Loreto y en el resto de los centros educativos del municipio, con el fin de trabajar conjuntamente para "seguir mejorando las infraestructuras educativas".