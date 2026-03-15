La Arrixaca consolida la 'Hoja Verde' como modelo pionero de prevención del daño cerebral evitable en el embarazo

Consulta de Enfermería Medioambiental. - CARM

MURCIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca ha consolidado en los últimos 15 años uno de los programas más innovadores del Sistema Nacional de Salud en prevención medioambiental durante el embarazo: la denominada 'Hoja Verde', una herramienta clínica desarrollada e impulsada desde su Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica (PEHSU-Arrixaca).

Desde su puesta en marcha en 2009, más de 20.000 parejas embarazadas han sido evaluadas en formato papel y electrónico, lo que convierte a esta iniciativa en uno de los programas de cribado ambiental reproductivo más consolidados del país.

Actualmente, la herramienta está integrada en el sistema OMI de Atención Primaria en algunas áreas de salud y se encuentra en fase de despliegue regional, en colaboración con la Dirección General de Salud Pública.

UNA INNOVACIÓN NACIDA EN LA ARRIXACA

La 'Hoja Verde' no es solo un cuestionario clínico: representa el resultado de años de investigación y práctica asistencial desarrolladas desde la Unidad, que ha adaptado las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud a un modelo clínico estructurado, aplicable y evaluable.

Este programa permite identificar, evaluar y reducir exposiciones medioambientales que pueden afectar al desarrollo del feto y del niño en sus primeras etapas de vida, entre las que se incluyen alcohol, tabaco, drogas ilegales, pesticidas, contaminantes domésticos y exposiciones laborales.

Gracias a este modelo, se ha podido detectar que entre un 14 y un 17 por ciento de los embarazos evaluados presentan criterios de riesgo medioambiental significativo. La experiencia acumulada ha permitido identificar y acompañar a más de un millar de niños con antecedentes de exposición ambiental detectada precozmente. El objetivo actual es consolidar de forma estructural este modelo de seguimiento, reforzando su integración en Atención Primaria.

NUEVAS CAPACIDADES EN ENFERMERÍA MEDIOAMBIENTAL

Uno de los grandes avances del programa ha sido la creación de nuevas competencias asistenciales en el ámbito de la Enfermería Medioambiental. De este modo, la consulta asociada a la ecografía de la semana 12 incorpora una entrevista ambiental estructurada, cribado específico de alcohol y drogas, consejo motivacional personalizado, identificación precoz de embarazos en riesgo ambiental y seguimiento longitudinal del neurodesarrollo.

Este modelo ha permitido transformar la prevención en una intervención clínica activa, estructurada y medible, que refuerza el papel de la enfermería como agente clave en la salud reproductiva. La experiencia acumulada en el centro hospitalario ha convertido a la PEHSU-Arrixaca en un referente nacional e internacional.

La 'Hoja Verde' ha sido adaptada con éxito en distintos contextos y territorios como Brasil, Argentina y Colombia, y Cataluña en España. En la Región de Murcia, el siguiente paso es su extensión progresiva a Atención Primaria, a fin de reforzar el enfoque preventivo desde las fases preconcepcionales.

La identificación precoz de exposiciones durante el embarazo permite actuar antes de que aparezcan consecuencias en el neurodesarrollo. Este enfoque se enmarca en la estrategia desarrollada por la PEHSU en torno a la prevención de los trastornos del neurodesarrollo asociados a exposiciones prenatales, una línea de trabajo que ha posicionado a la Arrixaca como centro de referencia en salud medioambiental pediátrica.

La 'Hoja Verde' ha sido reconocida como buena práctica en la Estrategia de Atención al Parto Normal y Salud Reproductiva del Sistema Nacional de Salud, reafirmando el compromiso del hospital y de la Región de Murcia con la innovación, la prevención y la protección de la salud materno-infantil desde una perspectiva de Salud Planetaria.