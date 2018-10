Arroyo afirma que el retraso de la alta velocidad a la Región afectará a Cartagena

Publicado 16/07/2018 13:02:27 CET

La consejera de Transparencia, Participación y Portavoz y candidata a la Alcaldía de Cartagena en 2019, Noelia Arroyo, ha lamentado este lunes que el retraso de la llegada de la alta velocidad a Murcia no sólo va a afectar a esa ciudad, sino que también repercutirá a Cartagena.

Ha recordado que en los Presupuestos Generales del Estado hay una partida para este año 38 millones de euros para la llegada de la alta velocidad a Cartagena. Arroyo se pregunta "cuáles son los planes del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez para que los cartageneros no pierdan ese dinero por la mala gestión de los socialistas".

Arroyo, quien ha asistido en Cartagena al acto organizado por la Armada Española con motivo de la festividad de su patrona, la Virgen del Carmen, ha hecho un llamamiento a todo aquel ciudadano al que le haya dolido el retraso de la llegada del AVE a la Región para que asista a la convocatoria lanzada por el Gobierno de Murcia para el próximo miércoles a las 19.00 horas en el Auditorio Víctor Villegas.

Ha insistido en que es un asunto que "afecta a toda la Región", también a Cartagena, porque "la primera parada que tiene es Murcia y tiene repercusión para el resto de municipios".

Arroyo ha criticado duramente que esta decisión no obedezca a una decisión técnica ni económica, "sino a una decisión política" y ha justificado esta afirmación en que "las vías ya están puestas y las obras iban a estar culminadas el 31 de agosto de este año".

No tiene sentido, ha lamentado, "que estén las vías instaladas pero no se active la alta velocidad, ni la catenaria, ni la electrificación para modernizar nuestra red viaria convencional", esto es "un retraso, un fracaso y se nos condena a la Región de Murcia a no poder alcanzar mayor cuota de turistas ni a crecen en empleo", ha insistido.

"Es un atraso", ha defendido, porque cualquier solución propuesta "es un parche", ya que la alta velocidad es la única que "nos permite conectarnos con Madrid en dos horas y media y con Barcelona en tres horas y media".

Por eso, ha finalizado haciendo nuevamente un llamamiento "a la responsabilidad" para que políticos y ciudadanos se unan y la Región no pierda "el tren del progreso".