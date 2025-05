Arroyo espera que el Gobierno central "cumpla su promesa" y desmantele el CETI: "Se está abusando de la solidaridad"

MURCIA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha dicho que espera que el Gobierno central "cumpla su palabra" y desmantele el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) instalado en el antiguo Hospital Naval como se comprometió, aunque ha lamentado que "hasta el momento no ha cumplido nada de lo que ha dicho".

En un Encuentro Informativo de Europa Press celebrado en Madrid, Arroyo ha afirmado que su ciudad es "probablemente la única de España a la que llegan inmigrantes en pateras movidos por las mafias y también por avión movidos por el Gobierno".

"Esta mañana hemos amanecido con 1.100 personas acogidas en unas carpas que desde el Ayuntamiento tuvimos que advertir al Ministerio que no reunían las condiciones de seguridad ni de habitabilidad y que, por tanto, no podíamos darle permisos urbanísticos para hacer la instalación porque ponían en riesgo la vida de estas personas", ha dicho.

En ese momento, lo que hizo el Gobierno central fue declarar de interés público la actuación ante la emergencia derivada de la situación de Canarias y "hacer lo que querían hacer eludiendo los permisos urbanísticos del Ayuntamiento", según ha denunciado la regidora cartagenera.

En este sentido, ha aseverado que "ahora por lo menos tenemos una cosa clara y es que si pasa algo sabemos quién es el responsable, que era lo que a mí no me dejaba dormir", y ha señalado que, a su juicio, "en Cartagena se está abusando de la solidaridad que tenemos todos los cartageneros".

"A mí me costaba trabajo cuando me decían 'esto en Cataluña no hubiera pasado' porque no me gusta tampoco irme a esos mantras, pero viendo la negociación que han hecho con los menores extranjeros no acompañados en Cataluña, creo que quien me lo dijo tenía razón", ha remarcado.

Para Arroyo, "lo que le están haciendo a Cartagena no lo harían en otra comunidad autónoma, no lo harían seguro y sin duda, pues está generando problemas de convivencia". Y esto, ha continuado, "no porque sean inmigrantes", sino porque se trata de 1.100 personas conviviendo "todos los días en unas carpas que no reúnen las condiciones".

La alcaldesa ha señalado que Sánchez "solo se acuerda de Cartagena para solucionar un problema y generarnos a nosotros muchos más, porque tampoco tenemos información cuándo salen --los inmigrantes--, tenemos que activar los recursos, la red de apoyo que tenemos de atención social".

Asimismo, Arroyo ha contrapuesto la premura del Gobierno central para declarar de interés público el CETI al hecho de que, sin embargo, "no declaran de emergencia la construcción de la casa cuartel de la Guardia Civil, ni que tengamos más efectivos" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A este respecto, ha manifestado que el Ayuntamiento ha tenido que "tomar medidas para aumentar la presencia" de la Policía Local "para que esa percepción de seguridad siga presente en la ciudad".

Preguntada sobre si siente que sus reivindicaciones son escuchadas por el Gobierno central, la primera edil de Cartagena ha afirmado que no. "Espero que el Congreso del PP ponga solución a esto muy pronto, nuestro presidente Feijóo", ha concluido.