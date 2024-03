Arroyo pide a ministra de Migraciones que cumpla el compromiso de cerrar el campamento de inmigrantes del Hospital Naval

CARTAGENA (MURCIA), 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha solicitado este martes a la ministra de Seguridad Social, Inclusión y Políticas Migratorias, Elma Saiz, que el Gobierno central "cumpla con el plazo dado" para el cierre del campamento temporal de inmigrantes en el Hospital Naval, de forma que "se levante este mes".

Arroyo ha mostrado su "preocupación" porque la ocupación de esta instalación se encuentra "muy por encima" de su capacidad, ya que en un principio "se instaló para 600 personas y ahora hay 750", según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Además, ha indicado que en estos meses ya han salido del campamento más de 700 migrantes, "y no tenemos ninguna información sobre su destino". "No sabemos si necesitan ayuda, no sabemos si siguen en Cartagena o se han ido", ha denunciado la regidora.

En este sentido, ha vuelto a demandar, como ya hizo en una carta anterior, más recursos para que las ONG puedan hacer seguimiento de estas personas una vez salen del campamento y orientarlas "si fuera necesario" hacia otros recursos sociales.

"Un campamento no es una alternativa humanitaria para su situación y es evidente que se está haciendo una malísima gestión que puede generar problemas", ha dicho Arroyo, quien ha incidido en que "este debe ser el último mes para el campamento temporal montando en el Hospital Naval porque ese fue el compromiso del Ministerio".

"La inmigración es un problema de estado que debe resolverse con acciones de estado coordinada con todas las administraciones", ha añadido Arroyo, tras lo que ha urgido al Ministerio a que "cumplan con su palabra", al tiempo que ha recordado que Cartagena "ya gestiona y atiende a los inmigrantes que llegan en patera a sus costas".