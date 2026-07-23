ASAJA Murcia: "Las altas temperaturas agravan el problema de las plagas y elevan los costes de producción"

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MURCIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

ASAJA Murcia ha asegurado que las altas temperaturas registradas en las últimas semanas no comprometen, por el momento, la campaña agrícola regional, aunque ha advertido de que sí están agravando la proliferación de plagas y elevando los costes de producción de las explotaciones.

Así lo ha trasladado la organización agraria en un balance sobre la evolución del actual ciclo climático y su incidencia en las producciones agrícolas de la Región.

El presidente de ASAJA en Murcia, Juan de Dios Hernández, ha señalado que "estamos viviendo un episodio de altas temperaturas que se ha adelantado en el calendario, pero no debemos generar una alarma innecesaria".

Asimismo, ha indicado que, "en términos generales, nuestras producciones evolucionan con normalidad", aunque determinados cultivos pueden verse más afectados por el estrés térmico y requerir un mayor seguimiento por parte de los agricultores.

La organización ha explicado que en algunos productos se aprecia un ritmo de desarrollo más lento como consecuencia de este adelanto de las altas temperaturas, si bien no considera que exista una amenaza generalizada para las cosechas.

No obstante, ASAJA Murcia ha mostrado su preocupación por las consecuencias indirectas de esta situación meteorológica, especialmente por el incremento de plagas como la araña roja y otros insectos que encuentran en estas condiciones un escenario favorable para su proliferación.

En este sentido, el secretario general de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, ha advertido de que "las altas temperaturas, unidas a la falta de herramientas fitosanitarias realmente eficaces, están provocando una presión muy importante de plagas sobre nuestras explotaciones".

Además, ha añadido que los agricultores están soportando unos costes de tratamiento cada vez más elevados sin disponer, a su juicio, de soluciones suficientemente eficaces para garantizar la protección de los cultivos.

Gálvez Caravaca ha señalado también que esta situación se suma al incremento de los costes de producción, debido al encarecimiento de factores como los productos fitosanitarios, la energía, el agua, la mano de obra y otros insumos, lo que, según ha indicado, reduce la rentabilidad de las explotaciones agrarias.

Pese a ello, Juan de Dios Hernández ha afirmado que "nuestros agricultores continúan demostrando una enorme capacidad de adaptación y profesionalidad".