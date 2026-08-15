ASAJA Murcia: "la resistencia de las plagas es ya económicamente insoportable para los agricultores"

La organización agraria reclama medidas fiscales urgentes, como la exención del IRPF para agricultores y ganaderos y una reducción del IVA de los productos y servicios vinculados al sector agroalimentario - ASAJA MURCIA

MURCIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

ASAJA Murcia ha denunciado el fuerte incremento de los costes de producción que están soportando agricultores y ganaderos, una situación que se agrava por el encarecimiento de los productos fitosanitarios, la mayor incidencia de determinadas plagas y la necesidad de realizar tratamientos cada vez más frecuentes.

El presidente de ASAJA Murcia, Juan de Dios Hernández, ha advertido de que la situación "está poniendo contra las cuerdas la rentabilidad de numerosas explotaciones agrícolas, especialmente ante la creciente resistencia de algunas plagas a los tratamientos disponibles". "Los productos fitosanitarios siguen subiendo y cada vez tenemos que repetir más los tratamientos debido a la resistencia de la araña roja a los mismos", ha añadido.

El presidente de ASAJA Murcia considera especialmente preocupante la evolución de la araña roja, cuya actividad se ve favorecida por las elevadas temperaturas. "Las altas temperaturas activan la araña roja, una plaga que nos preocupa mucho. Su resistencia a productos fitosanitarios poco eficientes o nulos deja que esta plaga campe a sus anchas", ha subrayado.

Desde ASAJA Murcia se alerta de que los productores están afrontando una combinación especialmente negativa: incremento de los costes de producción, tratamientos fitosanitarios más frecuentes, resistencia de las plagas y merma de las cosechas. "Los costes de producción se disparan y los tratamientos son cada vez más regulares, junto a la merma de producción, dejan totalmente indefensos a los productores", ha denunciado Juan de Dios Hernández.

ASAJA RECLAMA MEDIDAS FISCALES PARA ALIVIAR AL SECTOR

Ante esta situación, considera imprescindible que las administraciones adopten medidas fiscales extraordinarias que permitan compensar, al menos parcialmente, la pérdida de rentabilidad que están sufriendo las explotaciones.

En este sentido, la organización agraria reclama la exención del IRPF para agricultores y ganaderos, como una medida de apoyo ante el incremento acumulado de los costes de producción y la pérdida de ingresos que están padeciendo numerosos productores.

Asimismo, pide una reducción del IVA de todos aquellos productos y servicios relacionados directa e indirectamente con el sector agroalimentario, con el objetivo de reducir la presión económica que soportan las explotaciones y favorecer la competitividad de la agricultura y la ganadería.

Para ASAJA Murcia, no se trata únicamente de una cuestión económica para los productores, sino de una medida necesaria para garantizar la continuidad del sector primario, el mantenimiento del empleo rural y la seguridad alimentaria.

La organización agraria pide mejorar las herramientas disponibles para el control de plagas, impulsar la investigación y facilitar a los agricultores soluciones fitosanitarias eficaces que permitan combatir la araña roja y otras amenazas con garantías.

"No podemos pedir al agricultor que produzca más y mejor mientras cada vez tiene menos herramientas para defender sus cultivos y los costes de producción continúan aumentando. Hay que actuar con urgencia y poner en marcha medidas fiscales que permitan al sector seguir siendo viable", concluye el presidente de ASAJA Murcia.