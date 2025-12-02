La Asamblea aprueba la mejora de la Red de Albergues del Camino de la Cruz de Caravaca

Castillo y la Real Basílica de la Vera Cruz - AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ

CARTAGENA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional ha aprobado este martes, por unanimidad una moción de Vox sobre la Red de Albergues del Camino de la Cruz de Caravaca, orientada a reforzar la infraestructura de alojamiento en los distintos itinerarios de peregrinación que confluyen en la ciudad santa. El diputado Antonio Martínez Nieto ha reivindicado el peso histórico y espiritual de la Cruz de Caravaca y ha defendido que la localidad reúne "todos los ingredientes" para ser un destino turístico y religioso de primer orden internacional, pero ha criticado que la política turística regional no ha logrado aún ese salto y que la peregrinación se mantiene mayoritariamente en el ámbito regional. Su propuesta pasa por fomentar una red de albergues vinculados a los caminos hacia Caravaca, en coordinación con las comunidades por las que discurren algunos de los itinerarios, y dotarlos de servicios complementarios que hagan atractivo el viaje más allá del Año Jubilar.

El texto ha sido matizado con las aportaciones del resto de grupos. El PSOE, mediante una enmienda de adición, ha planteado que esos albergues tengan "una vocación más amplia", abiertos también a la juventud y a actividades formativas y culturales que eviten su infrautilización y refuercen su papel como servicio público a lo largo de todo el año. El PP, por su parte, ha defendido que se hable de una red más amplia de alojamientos vinculados a los caminos,incluyendo hospederías y pequeños hoteles ya existentes,y ha subrayado la importancia de mejorar servicios auxiliares como alimentación, agua o áreas de descanso, al tiempo que se incentiva la colaboración público-privada. El Grupo Mixto ha cuestionado que el turismo religioso deba convertirse en prioridad de la política turística de una administración aconfesional y ha propuesto aprovechar el potencial del senderismo, el turismo de naturaleza y las rutas culturales abiertas a toda la ciudadanía, con Caravaca como uno de los hitos, pero no como único foco.

Otra de las iniciativas que han prosperado ha sido la moción del PSOE para garantizar la plena accesibilidad en los museos públicos de la Región de Murcia, aprobada con seis votos a favor y cinco abstenciones. La socialista Magdalena Sánchez ha defendido que "la cultura no es un lujo ni un privilegio, es un derecho" y ha denunciado que una parte de la red de museos, tanto regionales como municipales, "carece aún de los recursos necesarios" para asegurar la accesibilidad universal, con carencias en materiales en braille, audioguías, recursos en lengua de signos y apoyos sensoriales y cognitivos. También ha criticado que el Reglamento de la Ley de Accesibilidad Universal se haya aprobado con siete años de retraso y ha pedido que se elaboren informes técnicos, se evalúe la situación de cada centro y se incorporen las actuaciones necesarias a los presupuestos autonómicos.

El PP, a través de Luz Marina Lorenzo, ha presentado una enmienda de adición para poner en valor el trabajo que, según ha dicho, ya se viene realizando desde la Dirección General de Patrimonio Cultural. Ha asegurado que todos los museos regionales son accesibles arquitectónicamente, salvo San Juan de Dios, por la propia naturaleza del yacimiento, y ha mencionado la implantación de sistemas como Navilens y la programación de visitas adaptadas como ejemplos de avances en accesibilidad sensorial y cognitiva. Vox ha apoyado la moción socialista, pero ha acusado al Gobierno de "dejadez", citando datos de entidades como CERMI y otras asociaciones que apuntan a que más del 60 por ciento de los museos municipales no cuentan con itinerarios plenamente accesibles y que la mayoría carece de materiales de lectura fácil, audiodescripción o lengua de signos. El Grupo Mixto ha recordado que el reglamento llega "siete años y medio tarde" y ha advertido de que, con los nuevos plazos de cinco años para los planes municipales y el plan regional, la accesibilidad seguirá "retrasándose" si no se acelera la acción del Gobierno y se refuerza el presupuesto en museos.