La Asamblea aprueba los Presupuestos regionales para 2022, que ascienden a 5.403 millones

El debate parlamentario ha estado marcado por críticas de PSOE y Podemos al considerar que para el Gobierno esto es "un mero trámite"

CARTAGENA (MURCIA), 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado los Presupuestos de 2022, que ascienden a 5403 millones de euros. Lo ha hecho solo con los votos a favor del PP y de los diputados expulsados de Ciudadanos y de VOX. Por su parte, PSOE, Grupo Mixto y el diputado de VOX Pascual Salvador han votado en contra. Se trata de la primera vez que ha tenido que hacerse uso del voto telemático debido a la ausencia en el hemiciclo de varios diputados debido a la pandemia.

El consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, ha reseñado que el trabajo de elaboración del presupuesto ha sido "difícil", ya que la Región tiene una "financiación insuficiente", pero que aún así se ha logrado "blindar el Estado del Bienestar con el 80% de los recursos asegurando la Sanidad, la Educación y la Política Social", ha dicho antes de añadir que espera que 2022 sea el año de la recuperación.

El debate parlamentario ha estado marcado por las críticas por parte de los socialistas y de los diputados de Podemos al PP y a los diputados tránsfugas por la falta de consenso político. Los parlamentarios han lamentado que la aprobación de las Cuentas regionales sea para el Gobierno regional un "mero trámite" que "desatienda los servicios esenciales". Además, han recordado que de las 142 enmiendas presentadas por el PSOE y las 80 de Podemos "se han ignorado" casi en su totalidad.

El socialista Alfonso Martínez ha echado en cara al presidente regional que "no ha tenido nunca ni la más mínima intención de llegar a acuerdos con el PSOE". Durante la tramitación presupuestaria "no ha habido ni un gesto para buscar el acuerdo con el PSOE", ha dicho el parlamentario recordando que en la Cámara tienen representación cinco partidos políticos.

En ese sentido, ha indicado que el PSOE presentó 143 enmiendas para "mejorar la Atención Primaria, fortalecer la economía social, mejorar los barrios, pedanías y diputaciones, garantizar financiación de la economía social, de las universidades públicas y la gratuidad de los libros de texto y mejorar un mal presupuesto". En su opinión, el Presupuesto de la Comunidad es para el presidente regional "un mero trámite y no una hoja de ruta para dignificar la vida de la gente. Solo les importa mantenerse en el poder a cualquier coste".

La portavoz del Grupo Mixto, la diputada de Podemos, María Marín ha calificado como una "chapuza negacionista" los Presupuestos regionales de 2022. A su juicio, el hecho de haber pasado "el rodillo" por las enmiendas presentadas por su grupo no hará desaparecer los problemas en Sanidad, Educación o en el Mar Menor. "Podrán ustedes pasar el rodillo, pero los problemas que abordan nuestras enmiendas y las personas afectadas no van a desaparecer. Toda esa gente que es víctima de sus políticas no va a desaparecer de un brochazo".

También ha intervenido desde el Grupo Mixto el diputado de Ciudadanos Juan José Molina que considera una "vergüenza" los Presupuestos regionales. Durante su intervención ha retado al Gobierno regional a convocar elecciones y así restaurar la legitimidad de la Asamblea Regional. Según Molina, los Presupuestos regionales "arrojan importantes carencias estructurales y que la deuda económica y moral que el gobierno del PP, tránsfugas y expulsados deja a los murcianos tardará décadas en recuperarse".

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha asegurado que son los segundos presupuestos que se preparan en siete meses y que permitirá aplicar la subida salarial prevista para los empleados públicos. "Se ha realizado un gran esfuerzo y no se ha recortado en servicios públicos garantizando la calidad", ha dicho reseñando la falta del fondo Covid y la infrafinanciación regional.

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Juan José Liarte ha recordado a los grupos de la oposición que los Presupuestos regionales "no van a resolver por sí solos los problemas de la Región. Son la previsión financiera de un ejercicio y la proyección económica de políticas que enfrentan problemas de los ciudadanos de la Región". Ha señalado que las cuentas regionales suponen un "gran esfuerzo para mantener y reforzar los servicios públicos de importancia" y ha pedido a los grupos parlamentarios centrarse en adoptar medidas que sean "favorables" para los ciudadanos. "Mientras no tengamos un sistema de financiación justo, tendremos que ejecutar unos presupuestos que no satisfagan a todos", ha añadido.

Finalmente, ha intervenido el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, que ha defendido el Presupuesto regional por ser "el más importante de la historia de la Región y servir para reactivar la economía". Según ha manifestado durante su intervención, las cuentas regionales son "rigurosas" y las previsiones de la Comunidad están "basadas en previsiones macroeconómicas y estimaciones serias. Son unas cuentas de buena gestión, unos presupuestos reales, con bajadas de impuestos, medidas para la generación de empleo, conseguir la cohesión social y la recuperación económica".