La Asamblea aprueba por unanimidad la ley que reconocerá y promocionará los recursos turísticos singulares de la Región

Archivo - Turistas - AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad la ley que regula los Bienes de Interés Turístico de la Región de Murcia, una nueva figura destinada a reconocer y promocionar aquellos recursos turísticos que destaquen por su singularidad y capacidad de atracción.

El proyecto de ley, que también modifica la Ley de Turismo de la Región de Murcia, ha salido adelante con el respaldo de toda la Cámara y sin que durante su tramitación se haya presentado ninguna enmienda.

Durante el debate, el diputado del PSOE Manuel Sevilla ha considerado que el proyecto "puede ser útil", aunque ha advertido de que "no debemos confundir una herramienta administrativa con una política turística". En este sentido, ha señalado que las declaraciones de Bien de Interés Turístico pueden contribuir a poner en valor los recursos, pero "no crean por sí solas un modelo turístico", ni generan empleo automáticamente o resuelven los problemas de financiación de los municipios.

El socialista ha reclamado corresponsabilidad de la Comunidad Autónoma una vez que un recurso obtenga este reconocimiento. "El reto no es conseguir una etiqueta, el reto es mantener aquello que se declara", ha afirmado el socialista, que ha defendido que la protección, promoción y divulgación de estos bienes no puede recaer exclusivamente sobre los ayuntamientos. También ha pedido que la sostenibilidad se traduzca en planificación, capacidad de carga y medidas concretas de protección, y ha citado el Mar Menor como ejemplo de que "no puede existir una política turística desligada de la política ambiental".

Por su parte, el diputado de Vox Pascual Salvador ha respaldado la creación de esta figura al considerar que parte del patrimonio histórico, cultural, natural, gastronómico y tradicional de la Región necesita "mayor reconocimiento, protección, promoción y capacidad para convertirse en verdaderos productos turísticos". No obstante, ha advertido de que "un sello no genera turismo por sí mismo" y de que "una etiqueta no trae turistas", por lo que ha reclamado que la aplicación de la ley vaya acompañada de "una estrategia clara, una financiación selectiva y unos criterios exigentes".

Salvador ha puesto especialmente el foco en los municipios pequeños y ha advertido de que, "sin financiación suficiente, esta ley corre el riesgo de convertirse en un catálogo de etiquetas sin capacidad de cambiar nada". El parlamentario de Vox también ha reclamado mejoras en la conectividad aérea y terrestre, un aumento de la capacidad de alojamiento, especialmente en el interior de la Región, y más profesionales para el sector. Además, ha incidido en la necesidad de aumentar la estancia media de los visitantes para incrementar el impacto económico del turismo.

El diputado de la coalición Podemos-IU-Verdes-Alianza Verde y miembro del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos se ha mostrado más crítico con el alcance de la nueva norma, que, en su opinión, "va a aportar poco" al desarrollo turístico regional. Álvarez-Castellanos ha cuestionado que uno de los efectos de la declaración sea la promoción turística preferente al considerar que puede abrir una brecha entre aquellos municipios que cuentan con recursos y posibilidades de promoción y los ayuntamientos más pequeños y con menos medios.

El diputado del Grupo Mixto ha asegurado que la norma "no aporta equidad" y ha considerado que durante su tramitación se podría haber reforzado la responsabilidad de la Administración regional en materia de promoción turística. A su juicio, se trata de una ley "hecha como deprisa y corriendo, con poco contenido", y ha calificado su tramitación como una "oportunidad bastante perdida para haber hecho algo más y algo más interesante", especialmente para los municipios con menos recursos. Pese a ello, ha señalado que su grupo no se opondría a su aprobación.

También desde el Grupo Mixto, Virginia Martínez ha considerado que la ley "va a cambiar poco" el peso del turismo en la Región y ha apuntado que tendría mayor repercusión contar con mejores infraestructuras, una mejor gestión aeroportuaria o mejores conexiones ferroviarias. Martínez ha explicado que habría presentado una enmienda al artículo 13.2 para establecer el silencio administrativo positivo, pero que su situación durante "la transición de salida de un grupo y entrada en otro grupo" le impidió hacerlo.

Por parte del PP, María de los Ángeles Román ha defendido que la finalidad de la ley no es "convertir cualquier cosa en un Bien de Interés Turístico", sino reconocer aquellos recursos que "por su singularidad, trayectoria y capacidad de atracción pueden ayudar a proyectar nuestro municipio y generar oportunidades". Román ha asegurado que la nueva figura dará a los ayuntamientos una herramienta para conseguir que aquello que hace singular a cada municipio "tenga más visibilidad" y pueda contribuir a generar actividad económica.

La diputada popular también ha destacado que ningún grupo parlamentario haya presentado enmiendas pese a las críticas formuladas durante la tramitación y ha defendido las aportaciones realizadas por representantes del sector turístico durante las comparecencias celebradas en la Cámara.

Tras la votación, en la que la norma ha recibido el respaldo unánime de la Cámara, la consejera de Turismo, Carmen María Conesa, ha agradecido la aprobación de la iniciativa para que "se siga protegiendo, reconociendo y promocionando lo que nos hace únicos en la Región de Murcia".