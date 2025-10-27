La Asamblea fija los plenos los miércoles y jueves tras un acuerdo entre los grupos de la oposición

CARATGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La Junta de Portavoces de la Asamblea Regional ha aprobado el nuevo calendario parlamentario para este periodo de sesiones, que establece que los plenos ordinarios se celebrarán los miércoles y los jueves de cada semana, mientras que los días restantes se dedicarán a las comisiones. El acuerdo, respaldado por PSOE y Vox, ha puesto fin a más de dos meses de bloqueo institucional, aunque ha desatado acusaciones entre los tres principales grupos de la Cámara.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha celebrado que "por fin se haya iniciado el periodo ordinario de sesiones" y ha asegurado que "ha costado bastante iniciar este proceso porque al Partido Popular no le interesa el altavoz que representa la Asamblea Regional de Murcia". Fernández ha destacado que "se ha establecido el calendario de días hábiles y de plenos, que serán los miércoles y los jueves, y el resto de días se celebrarán comisiones", subrayando que "no se ha fijado ninguna limitación para la presentación de iniciativas".

La dirigente socialista ha resaltado la "soledad del Partido Popular" en la votación, "en la que todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, han acordado la celebración de dos plenos semanales en la Asamblea Regional: uno de impulso, cada miércoles, y otro de control al Gobierno, cada jueves".

"El PP se ha quedado solo en su intento de supeditar la actividad del Parlamento autonómico a los intereses del Gobierno regional", ha afirmado, defendiendo que "el PSRM, con Francisco Lucas, seguirá defendiendo a los ciudadanos y ciudadanas de la Región frente a la falta de gestión de López Miras".

Fernández ha acusado al PP de haber "intentado silenciar al Parlamento regional durante todo este tiempo para que solo se escuchara el mensaje del PP y del Gobierno regional". Según ha explicado, "la Asamblea es incómoda para López Miras porque aquí se ponen de manifiesto los problemas reales de la ciudadanía que su Gobierno sigue sin resolver".

Además, ha denunciado que "el Partido Popular repite el mismo patrón en todas las comunidades donde gobierna: recortes, mala gestión y mentiras para tapar su incompetencia". "El PP repite el mismo patrón: recortes, mala gestión y mentiras para tratar de tapar su incompetencia. Lo vemos en todas las comunidades donde gobiernan: Ayuso y la insumisión a la ley, Moreno y sus cribados, Mañueco y sus incendios o Mazón y la DANA", ha declarado, añadiendo que "López Miras lo tiene todo: no cumple la Ley del Mar Menor, no publica los datos de los cribados de mama desde 2022, tiene a los bomberos forestales en la calle desde el verano y no convocó el centro de coordinación en la última DANA".

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha denunciado que "hoy se ha vuelto a demostrar, ya sin disimulo, que en la Asamblea Regional Vox y PSOE imponen de forma conjunta su estrategia para atacar al Partido Popular". Según Segado, "los discursos de ambos sobre los cordones sanitarios han quedado en nada y han perdido toda credibilidad, porque hoy, con sus votos y sus propuestas, han demostrado que se retroalimentan en los mensajes".

El dirigente popular ha acusado a ambos partidos de haber ejecutado "un pacto político" que fija los plenos los miércoles y los jueves, "coincidiendo con la reunión semanal del Consejo de Gobierno", lo que, según ha indicado, "impide la asistencia de los consejeros al pleno de control".

"Por primera vez en 43 años de autonomía, la Asamblea no ha respetado el día de celebración del Consejo de Gobierno", ha subrayado, asegurando que PSOE y Vox "han decidido reducir la actividad parlamentaria y hacer más cómoda la agenda de los diputados".

Segado ha lamentado que el nuevo calendario "reduzca el número de mociones por sesión de diez a seis, elimine los plenos de tarde y rompa los criterios de proporcionalidad", al permitir que "dos diputados puedan presentar las mismas iniciativas que veintiuno". "Han hecho un reparto de cupos totalmente contrario al reglamento. Según el nuevo sistema, el PP, con 21 diputados, podrá registrar las mismas iniciativas que Podemos, que tiene dos. Eso no es ni justo ni equitativo", ha denunciado.

"El único cordón sanitario que existe en esta Asamblea es el que PSOE y Vox han trazado contra el Partido Popular", ha sentenciado Segado, quien ha cuestionado "si los votantes de Vox eligieron a ese partido para que se aliara con el PSOE de Pedro Sánchez". "El PSOE que está aquí es el mismo que está en Madrid, el que apoya las decisiones de Pedro Sánchez que perjudican a la Región de Murcia. Hoy, los supuestos antisanchistas han votado junto a los socialistas para tumbar las propuestas coherentes y de sentido común del PP", ha concluido.

Finalmente, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, José Ángel Antelo, ha afirmado que "la Asamblea Regional de Murcia sigue sin arrancar por los designios del bipartidismo, que controla la Mesa de la Asamblea y que ha querido que hoy sigamos siendo el único parlamento de toda España que no ha iniciado su periodo ordinario ni su trabajo diario, que es para lo que nos pagan todos los ciudadanos de la Región".

Antelo ha recordado que Vox "llevaba una propuesta para que hubiera tres plenos semanales con el fin de recuperar el tiempo perdido", pero que "nuevamente nos hemos encontrado con el bipartidismo, que no estaba de acuerdo y proponía dos". Finalmente, se ha aprobado que "los miércoles y jueves haya sesión plenaria y los demás días comisiones".

El portavoz ha insistido en que "hay mucho atraso y mucho trabajo por hacer", y ha advertido que Vox "va a impulsar todas las medidas necesarias para recuperar el tiempo perdido y, sobre todo, para dar solución a los problemas de la Región de Murcia, que llevan tanto tiempo sin atenderse". "Lo que Vox dice que se va a hacer, se acaba haciendo, y lo que hacemos es mejorar la vida de todos y cada uno de los ciudadanos", ha subrayado.

Antelo ha denunciado "la arbitrariedad que existe en la Asamblea: cuando te retiran o no te aceptan una moción, no hay criterios jurídicos, sino personales". También ha criticado que "cuando empieza hablando el portavoz del Grupo Popular y pregunto por qué habla él y no yo, me dicen que es por tradición, pero hace unos meses era el grupo minoritario el que intervenía primero. Todo está al criterio oscilante de una Mesa dirigida por el PP y el PSOE".

Por ello, ha reclamado "cambiar el Reglamento de la Asamblea" para hacerlo "extremadamente claro cuando se inadmite una moción o se establece el turno de palabra". Asimismo, ha calificado de "bochornosa" la respuesta recibida por parte de la Mesa: "Hablan de tradición en una institución legislativa. Que la tradición entre en el legislativo demuestra que los reglamentos que hicieron antaño PSOE y PP -porque entre ellos todo lo pactan- son un trabajo nefasto, como lo que vemos en el día a día de la Región".

En respuesta a las acusaciones del PP sobre una supuesta "pinza PSOE-Vox", Antelo ha sido tajante: "Veo al Partido Popular muy nervioso. Llevan días repitiendo lo mismo por toda España, pero no hay nadie que se crea esos acuerdos. Los únicos que hemos presentado querellas contra el PSOE y estamos estudiando medidas judiciales contra el delegado del Gobierno somos nosotros. El PP no ha hecho nada, salvo pactarlo todo con el PSOE".