La Asamblea pide que los Presupuestos contemplen la puesta en marcha de un centro formativo para el mueble en Yecla

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo de la Asamblea Regional ha pedido que en los Presupuestos regionales se incluya una partida presupuestaria para poner en marcha en Yecla un Centro de Formación Profesional Especializado para la Industria del Mueble en Yecla. La petición se ha hecho a través de una moción de VOX, que ha sido aprobada con el apoyo del PSOE y la abstención del PP.

El diputado de VOX Pascual Salvador, que ha señalado que la cantidad a establecer podría ser de 1 millón de euros, ha explicado que el CETEM se ha encargado de la formación teórica en aula, pero "ha identificado que esta formación se queda corta si no se une a la práctica con maquinaria especializada, que desgraciadamente no pueden impartir a día de hoy por falta de espacio".

Es por eso por lo que el equipo director del CETEM ha contratado el diseño de un edificio de formación especializada con el espacio suficiente para poder impartir la formación teórica y práctica demandada por el sector, para aportar personal especializado y cualificado al proceso productivo de fabricación de mobiliario.

Según el parlamentario, para la construcción de esta infraestructura se precisa la colaboración entre varias administraciones. Hasta ahora, ha dicho, "la administración local ha llegado a un acuerdo con el resto de entidades involucradas en el proyecto acerca de la ubicación de las futuras instalaciones en unos terrenos adecuados para tal fin dentro del municipio de Yecla".

Ya se están tramitando los correspondientes expedientes urbanísticos para la adecuación administrativa y urbanística del suelo, pero, añade Salvador, "es imprescindible que la administración regional inicie sin más dilación las labores de búsqueda de financiación propia y europea".

Desde el PP, Josefa Carreño ha recordado que VOX forma parte del Gobierno de Yecla y que las competencias de industria las tienen ellos en el Consistorio. Según ha explicado, el solar en el que se quiere ubicar el centro tiene una parte de titularidad pública y otra privada.

La parte pública requiere de un cambio de clasificación del suelo.

"Los trámites ya los ha iniciado el Ayuntamiento", ha asegurado Carreño, que ha advertido que el CETEM no ha concretado ni cerrado la compra de los terrenos de titularidad privada. "No se puede pedir que se incorpore una partida específica para construir el centro cuando no hay aún un proyecto de centro ni se han adquirido los terrenos", ha advertido.

La socialista Virginia Lopo, por su parte, considera que es normal que se incluyan partidas en los presupuestos "cuando aún no está hecho el proyecto. No es la primera vez que se hace y se puede hacer", ha señalado.

CUOTAS DE LAS PRÁCTICAS LABORALES

La Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo de la Asamblea Regional también ha pedido al Gobierno nacional que asuma íntegramente la Seguridad Social de los alumnos en prácticas. Lo hace a través de la aprobación de una moción del PP, que ha contado con el voto a favor de VOX y el voto en contra del PSOE.

La diputada del PP Mari Ángeles Román considera que el Gobierno de España "ocasiona un gran perjuicio para el sistema de prácticas". Tal y como ha recordado, en España las prácticas laborales están bonificadas en un 95% a la Seguridad Social, mientras que son las propias administraciones regionales, las universidades o las empresas las que deben asumir el 5% restante. Esto, ha dicho, "desincentiva que las empresas soliciten alumnos en prácticas".

Desde el PSOE, Virginia Lopo ha recalcado que las comunidades autónomas y las universidades pidieron un mayor plazo para adaptarse a la nueva normativa y que así se concedió.

Según la parlamentaria, el hecho de que las prácticas también coticen a la Seguridad Social "es una extensión de los derechos de los más jóvenes y supone un reconocimiento de su tiempo como cotizado".

A su juicio, el problema es que el Gobierno regional "no quiere pagar", por lo que les ha pedido que "cumplan con sus competencias en Educación y dejen de culpar a otros de su incompetencia".

El diputado de VOX Ignacio Arcas, por su parte, considera que con la cotización de los alumnos en prácticas, lo que se pretende es "falsear los datos de afiliación a la Seguridad Social", ya que, como ha recordado, cuando se está dado de alta en la Seguridad Social haciendo prácticas, "no se tiene derecho al paro".

La iniciativa aprobada pretende que el Ministerio de Educación asuma íntegramente la cotización a la Seguridad Social de los alumnos en prácticas y que se cree también un fondo específico para financiar las cotizaciones de los estudiantes en prácticas, así como informar a estos y a empresas de sus derechos y obligaciones durante las prácticas.

INTEGRACIÓN EN LA MANGA CONSORCIO

Finalmente, la Comisión ha aprobado una enmienda a la totalidad del PP a una moción del PSOE para pedir que se integre de nuevo la Comunidad en el Consorcio Administrativo La Manga Consorcio.

La enmienda aprobada con el voto a favor del PP y la abstención de VOX recalca que la Comunidad se integre en el Consorcio "cuando las disponibilidades presupuestarias así lo permitan y todas las instituciones implicadas se muestren favorables".

La diputada del PP María Casajús ha criticado al PSOE por reclamar al Gobierno regional "algo que no piden al Gobierno de la nación, que son presupuestos para poder invertir". Según ha dicho durante su turno, "con una financiación justa y siempre que las instituciones se muestren favorables, la Comunidad podría instar al Gobierno regional a que se integre".

El diputado de VOX Ignacio Arcas, por su parte, ha señalado que el Consorcio "no se debe pervertir en las funciones que se le dieron en su día, lo que debe hacer el Consorcio es mejorar la vida de los ciudadanos, que es para lo que se creó".

La socialista Carmina Fernández ha dicho al PP que "tendrá que explicar a sus alcaldes de San Javier y de Cartagena que no quieren integrarse". A su juicio, la "excusa de la financiación es el paraguas que tienen para todo".