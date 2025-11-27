La Asamblea Regional acoge la toma de posesión de los nuevos miembros del Consejo de Administración de RTRM

Los miembros del Consejo de Administración de RTRM - ASAMBLEA REGIONAL

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

Los nuevos miembros del Consejo de Administración del ente público Radio Televisión de la Región de Murcia (RTRM) han tomado posesión de sus cargos tras ser designados por el Pleno de la Cámara, en cumplimiento con el artículo 5.1 de la Ley 9/2004, de 29 de diciembre, sobre creación de la Empresa Pública Regional Radio Televisión de la Región de Murcia, en su sesión celebrada el pasado 12 de noviembre.

Se trata de Carlos Fernández de la Cruz Fernández Montesinos y de José Sordo García. Con ambos, se completa el Consejo de Administración del ente público, tras la ampliación del número de miembros de 9 a 11, establecido por el artículo 5 de la Ley 4/2024, de 21 de noviembre, de modificación de la Ley 9/2004, de 29 de diciembre, sobre creación de la empresa pública regional Radio Televisión de la Región de Murcia, aprobada por el Pleno de la Cámara durante la sesión celebrada el 12 de noviembre de 2024.

También ha tomado posesión de su cargo Nazarena Balaguer González, tras la renuncia de José Luis Domínguez Fernández, según informaron fuentes del parlamento autonómico en una nota de prensa.

El Consejo de Administración de RTRM queda, finalmente integrado por María Robles Mateo, Mariola Alegría, Ángel López Naranjo, Carmen Ayala Lova, Piedad Alarcón, Encarnación Toledo, Juan Ignacio Cortés Guardiola, Paloma Ayensa López de Ceballos, que fueron designados por el Pleno de la Cámara el 2 de octubre de 2024 y tomaron posesión el 15 de octubre de 2024, Carlos Fernández de la Cruz Fernández Montesinos, José Sordo García y Nazarena Balaguer González.

Según el artículo 2 del Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo de Administración de RTRM, "los miembros del Consejo de Administración tomarán posesión en la Asamblea Regional dentro del plazo de quince días naturales, a contar desde el siguiente a su elección". Dando cumplimiento al mismo, el Salón del Príncipe de la Asamblea Regional ha acogido el acto de toma de posesión, presidido por la presidenta del Parlamento autonómico, Visitación Martínez, y en el que han estado presentes el director general de RTRM, Juan Antonio de Heras, la secretaria general de la Cámara, Encana Fernández de Simón, y la secretaria general del ente público, Ana Martí.