ASSIDO inaugura la exposición fotográfica de su calendario solidario este martes

ASSIDO inaugurará este martes a las 11.00 horas la exposición fotográfica de su Calendario Solidario 2026 en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés con la presencia de los responsables de la asociación, así como de los protagonistas del calendario.

La muestra, que se podrá ver hasta el próximo 5 de enero en horario comercial, está protagonizada por usuarios de ASSIDO, la asociación dedicada a mejorar la calidad de vida de personas con síndrome de Down. Bajo el lema 'El mundo no estaba preparado, nosotros sí', las fotografías, realizadas por José Jara, "reflejan escenas llenas de creatividad, emoción y valores que reivindican la implicación y el talento de sus participantes", han explicado desde la asociación en una nota de prensa.

Además, el Calendario Solidario podrá adquirirse en el centro comercial por 5euro, convirtiéndose en una oportunidad para colaborar con la labor social de ASSIDO durante estas fechas navideñas.

La recaudación del calendario se destinará íntegramente a proyectos de inclusión, formación y vida independiente.