Asunción Balaguer, Marisol, Fellini, Cassavetes Kieslowski y McCarey protagonizan la programación de la Filmoteca

La Consejería de Educación y Cultura ha programado para el primer cuatrimestre del año más de 150 sesiones diferentes en la Filmoteca de la Región de Murcia Francisco Rabal, que tendrán como protagonistas a figuras como las actrices Asunción Balaguer y Pepa Flores 'Marisol'; o los directores Leo Mccarey, Ferderico Fellini, John Cassavetes y Krzysztof Kieslowski. Continúan ciclos con gran aceptación como 'Filmo en familia', y se ponen en marcha nuevas propuestas como 'Viernes musical' o 'Buzón de sugerencias'.

La consejera de Educación y Cultura, Esperanza Moreno, ha presentado este lunes las nuevas propuestas para los primeros meses de 2020, que continúan la labor de difundir el patrimonio y la cultura cinematográfica con una variada oferta de cultura de calidad, con la colaboración de una veintena de instituciones, organismos y asociaciones.

"Hemos diseñado una programación capaz de satisfacer a los más cinéfilos, pero que también busca atraer nuevos públicos y en la que homenajeamos a Asunción Balaguer, recientemente fallecida", ha explicado Moreno.

En este sentido, se recuperan algunas de las películas en las que actuó la actriz, y esposa de Francisco Rabal, como 'Las huellas borradas', 'El sueño el mono loco', 'La hora bruja', 'El hombre que perdió su sombra', 'Una casa en las afueras', 'Cómo ser mujer y no morir en el intento', 'María Rosa' o el último largometraje en el que actuó, 'Barcelona, noche de invierno'.

Otra actriz española a la que se rinde homenaje en la programación es Pepa Flores 'Marisol', galardonada con el premio Goya de honor 2020. Así, los domingos por la tarde se proyectarán las películas 'Tómbola', 'Un rayo de sol', 'Ha llegado un ángel', 'Marisol rumbo a Río', 'La nueva cenicienta' y 'Las cuatro bodas de Marisol'.

Para los más cinéfilos habrá ciclos dedicados a grandes directores como el de 'Felliana' que programa la totalidad de la filmografía de Federico Fellini para celebrar el centenario de su nacimiento en 2020.

Asimismo, el ciclo 'Sonrisas y lágrimas' incluye parte de la producción del director y guionista Leo McCarey, uno de los referentes de la comedia en el Hollywood de los años 30 con películas como 'Sopa de ganso' de los Hermanos Marx.

Aprovechando la recuperación en alta definición del catálogo de algunos cineastas, la Filmoteca de la Región recupera las diez películas fundamentales del maestro del cine independiente estadounidense John Cassavetes, entre las que se encuentra 'Una mujer bajo la influencia' o 'Faces'; o la obra de Krzysztof Kieslowski. Si en los últimos años se ha podido disfrutar de la trilogía 'Tres colores', en el primer cuatrimestre del año se van a poder ver el resto de su filmografía, incluida la serie que realizó para televisión: 'El Decálogo'.

CINE FAMILIAR Y NUEVAS PROPUESTAS

En el trabajo de la Consejería de Educación y Cultura por atraer a las personas a la cultura desde edades tempranas, así como ofrecer ocio de calidad, la Filmoteca programa los sábados a las 18.00 horas el ciclo 'Filmo en familia' con películas como 'Boby el erizo', Animales en apuros', 'Ugly dolls', 'Angry birds 2', 'Bikes', El parque mágico', 'Misión Katmandú' o 'La oveja Shaum 2'.

Además, para atraer a nuevos públicos, se ha creado el ciclo 'Viernes musicales' en el que se proyectarán documentales relacionados con la música como 'PJ Harvey.: A dog called money'; 'Janis'; 'Joy División'; 'When you are strange' o 'Shut up and play the piano'.

"También estamos muy pendientes de las sugerencias y propuestas tanto de asociaciones y colectivos con los que colaboramos, como de cualquier persona que viene a la Filmoteca. Hemos creado el ciclo 'Buzón de sugerencias' con tres propuestas de los espectadores y nuestra intención es seguir aumentando esta 'programación a la carta' del público de la Filmoteca", ha dicho la consejera.

Las tres películas propuestas son 'Annie Hall' de Woody Allen; 'La tormenta y hielo' de Ang Lee; y 'La pantera rosa' de Blake Edwards. Toda la programación se puede consultar en la web 'www.filmotecamurcia.es'.